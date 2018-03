El bisbe de Sant Sebastià, sobre la vaga feminista: "És curiós com el dimoni pot fer un gol des de les pròpies files"

El bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, ha acusat el moviment feminista de dur el dimoni dins i de perjudicar les mateixes dones. "És curiós com el dimoni pot fer un gol des de les pròpies files. El feminisme, en assumir el feminisme de gènere, s'ha fet l'harakiri", ha afirmat al programa ' Sexto Continente' de Radio María.

Feminisme "radical"

En la seva intervenció amb motiu de la vaga feminista prevista per a aquest dijous, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Munilla explica que hi ha dos tipus de feminisme: un "feminisme sa", "autèntic" i "femení", que busca la igualtat jurídica i legal entre homes i dones, i un altre feminisme "radical i manipulat per la ideologia de gènere", que vol equiparar els dos sexes en tots els aspectes i contra el qual ha dedicat els seus atacs. Segons ell, aquest tipus de feminisme "té com a víctima la mateixa dona".

Feminisme manipulat per "la ideologia de gènere"

El bisbe basc ha explicat que el moviment feminista va patir una "escissió" als anys 60, quan una part va apostar per la "igualtat absoluta entre homes i dones en el sentit antropològic de la paraula". Segons ell, l'Església ha de promoure un "feminisme femení", i no un feminisme "de gènere" que és "destructiu per a la mateixa dona". "El feminisme de gènere és el suïcidi de la pròpia dignitat femenina", ha sentenciat al final del seu discurs.

Munilla ha dit que aquest feminisme "radical" defensa les causes de l'avortament "lliure i gratuït" i del "lesbianisme i bisexualisme". Sobre l'avortament ha dit que és "la tomba de la dona perquè a la Xina i en altres llocs s'utilitza perquè no neixin nenes". El bisbe ha comparat aquest corrent amb el marxisme i la lluita de classes. "Ara es tracta de propugnar una lluita de sexes", ha afirmat.

Tot i reconèixer que "l'abús cap a la dona existeix", ha dit que el cristianisme "lluita contra aquest animalisme en la relació entre l'home i la dona". "El cristianisme ha prestat un gran servei a la dignitat de la dona, tot i el que es diu des del feminisme radical", ha afirmat, i ha subratllat que entre aquests "serveis" hi ha la lluita contra la poligàmia i el "rebuig" del divorci.