Una escola de Sant Vicenç dels Horts demana retardar l'inici de curs perquè té 15 mestres en quarantena per un positiu

L'escola pública de Sant Vicenç dels Horts Joan Juncadella ha demanat al departament d'Educació retardar l'inici de curs perquè té almenys 15 mestres aïllats en quarantena després que una docent donés positiu per coronavirus.

Segons ha avançat la SER Catalunya i ha confirmat l'ARA amb fonts del centre, una treballadora va donar positiu en un dels cribatges que fa Salut. Com que ja havia començat el curs i havia estat en contacte amb altres docents, les persones que havien estat amb ella han decidit fer quarantena, i algunes estan a l'espera dels resultats o de fer-se les proves PCR.

Els protocols que el departament d'Educació i de Salut han fet arribar als centres determinen que quan es detecti un cas de coronavirus en una classe tot el grup estable (la resta d'alumnes i el docent) haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies i a tots se’ls farà una prova PCR. Encara que aquesta prova doni negatiu, hauran de mantenir la quarantena els 14 dies. En canvi, quan només es tracti d'un cas sospitós, el grup estable no haurà d'aïllar-se.

I en el cas dels professors i mestres? Els protocols no determinen si tot el claustre s'haurà d'aïllar si un docent està contagiat. Serà el departament de Salut que ho determinarà, en funció de com hagi estat el contacte d'aquest docent amb la resta. Per això el departament d'Educació insisteix en la necessitat que no es facin claustres presencials amb tots els docents i demana que en qualsevol reunió que es faci es mantinguin les distàncies de seguretat d'un metre i mig i que s'utilitzi sempre la mascareta.