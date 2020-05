Detingut un home per matar la mare a Santa Coloma de Gramenet després d'un incendi al pis

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per matar la seva mare a Santa Coloma de Gramenet després que s'hagi produït un incendi a primer hora d'aquest matí al pis. El presumpte autor té 37 anys és de nacionalitat espanyola i els indicis apunten que el foc a l'interior del domicili l'hauria provocat ell mateix. Segons la investigació, el fill i la mare vivien al mateix habitatge i quan els Bombers han entrat a apagar les flames, a tres quarts de nou del matí, s'han trobat el cos sense vida de la dona. L'home no ha resultat afectat per l'incendi.

Ara els Mossos investiguen si la dona ha perdut la vida per les flames o ja havia mort abans que comencés el foc. La hipòtesi dels investigadors és que el fill ha matat la mare i volen determinar quina ha sigut la seva motivació. L'incendi ha passat al número 37 de l'avinguda dels Banús de Santa Coloma. Vuit dotacions dels Bombers s'han desplaçat al pis, on han apagat les flames en poc més de mitja hora. Els efectius del cos d'emergències també han revisat la resta de l'habitatge per descartar més afectacions, que en principi no s'han detectat.

Aquest és el segon feminicidi que es produeix aquesta setmana a Catalunya. Un home de 72 anys i nacionalitat espanyola va matar dimecres la seva dona a l'Escala i després es va suïcidar. Els Mossos van trobar el cos de la dona, de 65 anys, estès al jardí i tapat amb una cortina, i a continuació van localitzar el cadàver de l'home en una parcel·la veïna. Segons la investigació, l'home va apunyalar la dona fins a matar-la i es va suïcidar penjant-se d'un arbre.

Mares assassinades pels fills

Des de fa uns mesos, l'Institut Català de les Dones (ICD) també inclou en el recompte de víctimes de la violència masclista les mares que han sigut assassinades pels seus fills. Fins ara, s'havien produït cinc víctimes mortals aquest any a Catalunya per violència masclista. Les dues primeres van ser una dona de 28 anys i la seva filla de tres anys, que van ser assassinades el dia de Reis per la seva parella i pare, respectivament, a Esplugues de Llobregat. L'home es va intentar suïcidar, però va rebre l'alta hospitalària i està tancat preventivament a la presó pel crim. Dotze dies després, un mosso d'esquadra va matar la seva exparella a Terrassa amb l'arma reglamentària que tenia com a policia i després es va suïcidar. El 28 de gener van detenir a l'aeroport del Prat un altre home quan fugia per l'assassinat de la seva parella a Sant Joan Despí. L'última va ser la veïna de l'Escala.

L'any passat, segons el recompte de l'ICD, es van produir 13 víctimes mortals per la violència masclista a Catalunya: 10 en l'àmbit de la parella, dues en el familiar i una en el comunitari. Els dos casos de l'àmbit familiar van ser dues mares assassinades pels seus fills, una a Arenys de Mar i una altra a Tortosa.