Santa Coloma pagarà part dels sous públics amb la nova moneda local

El club de futbol de Singuerlín va comprar fa poc 36 lots de pernil ibèric a la cansaladeria i xarcuteria Diego y Alicia, del mercat d'aquest barri de Santa Coloma de Gramenet. Es va gastar 350 grames, que és com es diu la moneda local virtual impulsada per l'Ajuntament des de principis del 2017. "Si no fos per les grames, segurament ho haurien comprat en un altre lloc", reconeix Diego Navarro, propietari de la parada i president del Mercat de Singuerlín.

L'esperit d'aquesta moneda és "afavorir una circulació més gran dins la ciutat", en paraules de l'alcaldessa del municipi, Núria Parlon, que aquest dimecres ha fet balanç al mateix mercat del primer any en circulació de la moneda. de moment s'ha aconseguit que el 95% de les subvencions locals es quedin a la ciutat. Abans de la grama només ho feien un 29%, i la resta dels diners se n'anaven.

En total, el consistori ha posat en circulació 300.000 grames que s'han repartit un total de 486 membres, la majoria entitats i comerços que representen un 11,3% del total d'empreses de la ciutat. "El flux de transaccions en grames s'ha accelerat l'última mes al mercat perquè vuit parades acaben de rebre subvencions de 1.000 grames cadascuna", detalla Diego Navarro mentre mostra la seva aplicació. L'eina permet a l'usuari consultar el saldo i les subvencions i buscar les botigues que fan servir grames per sectors situant-les en un mapa.

Navarro ha obtingut 2.500 grames i se n'ha gastat 1.000 en un total de 200 transaccions entre compres i vendes. Al mercat s'han arribat a moure entre 3.000 i 4.000 grames en unes 400 o 500 transaccions a les vuit parades que en feien servir, que ara s'ampliaran a 12.

Santa Coloma pretén també cooperar amb altres monedes locals com el rec, recentment presentada a Barcelona i que es posarà en marxa pròximament com a prova pilot en barris de l'eix Besòs, o bé d'altres que puguin sorgir en altres municipis catalans que s'hi han interessat, com Cambrils. També Peligros, a Granada, San Juan de Aznalfarache, a Sevilla, o Gijón s'han interessat pel projecte.

"Som els primers del món", ha insistit, cofoia, l'alcaldessa sobre una iniciativa que forma part del projecte europeu Digipay4Growth, en el qual també participen Bristol (Regne Unit) i l'illa italiana de Sardenya.

Generalitzar-ne l'ús a la ciutat

L'Ajuntament es planteja ara que tots els ciutadans puguin tenir accés a la moneda local. I també volen pagar part dels salaris públics en grames a partir de l'últim trimestre d'aquest any. Això podria suposar que es tripliqués la quantitat de moneda local en circulació si es paguessin un 5% dels 20 milions d'euros en salaris públics cada any en moneda local.

El nou sistema genera unes informacions estadístiques gràcies al 'big data' "que serviran per entendre millor el comerç de la ciutat", ha destacat Parlon. Per exemple, per saber que el dijous és el dia que més transaccions es fan a la ciutat.

El clima entre els comerciants que fan servir la moneda local és de satisfacció, però "per a qui no té euros, no hi ha grames —critica Marc Martínez, membre de la Xarxa d'Economia Solidària del Barcelonès Nord—. S'hauria d'accentuar el caràcter social de les monedes locals, perquè no veiem com les persones sense recursos poden beneficiar-se d'aquest sistema", opina.