Santa Coloma vol promocionar el balneari de referència de l'àmbit metropolità

260x366 L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, amb l'aigua subterrània calenta l'any 2016 / JORDI PUJOLAR/ACN L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, amb l'aigua subterrània calenta l'any 2016 / JORDI PUJOLAR/ACN

L'aspiració de Santa Coloma de Gramenet de consolidar-se com a vila termal està cada vegada més a prop de fer-se realitat. De cara al 2025, l'ajuntament de la ciutat posarà en marxa una xarxa pública de climatització per a equipaments municipals i construirà un balneari referent d’àmbit metropolità. Tot això, utilitzant l’energia geotèrmica de les aigües calentes que es generen al subsol de la ciutat, descobertes l’any 2004 durant la construcció de l’estació de metro de Fondo de la L9 Nord. Ho ha anunciat aquest dimecres l’alcaldessa del municipi, Núria Parlon, en la presentació del projecte "Santa Coloma, ciutat termal". Un pla que pretén aprofitar aquesta aigua freàtica per fer més sostenible el consum energètic a la ciutat i facilitar a la població l’accés a activitats relacionades amb el termalisme.

La presència d'aigües calentes, que els estudis assenyalen que s’estén a una vuitena part de la superfície del municipi –aproximadament unes 50 hectàrees–, converteix Santa Coloma en un dels pocs casos a Europa en què es localitza aquest recurs natural en un entorn urbà ja consolidat. "Ja que la ciutat ha tingut la gran sort de disposar d’aquest recurs, hem d'aprofitar-lo per millorar l’accés al consum d’energia i, alhora, fomentar els usos de caràcter termal i lúdic", ha explicat Parlon.

Així, l’ajuntament projectarà la construcció d'un balneari al parc de Can Zam, en un terreny de titularitat pública de 10.000 metres, si bé de la gestió i l'explotació se'n farà càrrec un operador extern, escollit per concurs públic. "Volem que Santa Coloma arribi a ser el referent del termalisme familiar de l’àrea metropolitana de Barcelona", ha assenyalat Parlon. Una fita, però, que el consistori diu que no vol aconseguir a costa dels ciutadans. "La dimensió turística que en un futur pugui tenir aquest balneari estarà orientada al públic familiar. No volem un turisme de masses o que tingui una visió elitista de les aigües termals", ha assegurat l'alcaldessa, que situa com a prioritat que el conjunt de la ciutat pugui gaudir d'aquests nous serveis "en primera persona".

540x306 Vista aèria del solar on es farà el centre termal de Santa Coloma de Gramenet, a l'entorn de Can Zam. / Jordi Pujolar / ACN Vista aèria del solar on es farà el centre termal de Santa Coloma de Gramenet, a l'entorn de Can Zam. / Jordi Pujolar / ACN

De fet, el govern municipal ha assegurat que el projecte tindrà presents les necessitats de benestar del conjunt de la població colomenca i que es facilitarà l’accés a equipaments i instal·lacions termals entre els barris més necessitats. Precisament, els centres esportius ja existents de veïnats perifèrics com Can Zam, el Raval i Fondo seran els primers a incorporar aquests usos termals en la seva oferta. El catàleg d'activitats d'aquests complexos esportius, doncs, s'ampliarà per fomentar la pràctica termal.

El primer pas serà la creació d’una xarxa pública que abasteixi 45 equipaments socials, educatius i culturals de la ciutat, amb l'objectiu d'abaratir el consum energètic dels edificis públics. “Seria un sistema semblant al de l’aigua corrent, que reduiria les despeses de calefacció i utilitzaria l’energia d’una forma més sostenible”, ha assenyalat Parlon. En concret, el consistori estima que es podrien estalviar uns 800.000 euros l’any, tot i que la inversió prevista per al desplegament de la xarxa és d'uns 30 milions d'euros. "Es tracta d'un gran salt en la innovació geotèrmica metropolitana", ha conclòs.

Malgrat que aquest projecte ambiciós no està perfilat del tot i falta constituir la comissió d’estudi que acabi de definir el pla per tenir les instal·lacions enllestides en els vuit anys vinents, Parlon ha anunciat que Santa Coloma serà la primera ciutat de l’estat espanyol a adherir-se al programa de fons europeu Urbis, que ajuda les ciutats a planificar inversions, dissenyar projectes i finançar estratègies de desenvolupament urbà.

"Font gairebé inesgotable"

Aquestes aigües d’origen termal es van descobrir l’any 2004, durant la construcció de l’estació Fondo de la L9 Nord. Amb tot, no va ser fins al 2016 que l’Ajuntament va encarregar diversos estudis per analitzar l’origen i les característiques de les aigües, així com la viabilitat d’explotació d’aquest recurs natural, únic a l’àrea metropolitana. "No coneixíem l’abast d’aquest recurs i necessitàvem saber si podria ser aprofitable per al conjunt de la ciutat o si només era una petita il·lusió que beneficiaria únicament els centres esportius més propers", ha reconegut Parlon. Però les anàlisis han conclòs que la temperatura de l’aigua freàtica pot arribar fins als 60 °C i que es poden generar diàriament més de 860.000 litres de gran puresa, i per tant es considera una font gairebé inesgotable.