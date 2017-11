El caçador acusat de matar un home a Santa Maria de Montmagastrell assegura que va ser un accident

El caçador acusat de matar d'un tret un veí de 53 anys de Santa Maria de Montmagastrell, a l'Urgell, ha assegurat en el judici que va ser un accident. En la seva declaració aquest dilluns, ha explicat que els fets van passar durant un forcejament quan la víctima va intentar treure-li l'arma. "Em va agafar l'escopeta per dalt (la duia penjada) i vaig pensar: déu meu que em treu l'escopeta. Vaig intentar recuperar-la, no sé on vaig tocar amb la mà però es va disparar", ha afirmat. L'acusat, que en la seva declaració en fase d'instrucció havia assegurat que creia que l'arma s'havia disparat en colpejar la moto que conduïa la víctima, ha argumentat que "abans tenia molts dubtes de què va passar perquè em trobava en estat de xoc", en resposta a la pregunta de la fiscalia sobre les dues versions diferents.

La primera sessió del judici a l'Audiència de Lleida ha inclòs el visionat d'un vídeo de la reconstrucció dels fets. En aquesta gravació s'ha escoltat com l'acusat explica que la víctima, a qui coneixia des de feia 10 anys, se li va acostar per recriminar-li que no podia caçar allà. "Deia que em mataria els gossos perquè no podia anar amb ells per aquí i, quan jo estava d'esquenes, em va donar una estrebada amb la mà esquerra a la corretja de l'escopeta i va estirar cap a ell. Llavors jo em vaig girar, vaig agafar l'escopeta per intentar recuperar-la i, no sé com la vaig agafar, però es va disparar i va caure fulminat", relata l'acusat al vídeo. Després del visionat, l'acusat, de 77 anys i veí de Sant Just Desvern, ha reconegut que caçava habitualment al vedat de Santa Maria de Montmagastrell (on van tenir lloc els fets) i que era caçador des de feia uns 40 anys.

En la seva declaració també ha volgut donar el condol públic a la família de l'home mort. La fiscalia demana 13 anys de presó per a l'acusat per un delicte d'homicidi, mentre que les dues acusacions particulars (que representen els germans i la filla de la víctima) eleven la petició fins als 20 anys de presó. Consideren que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat perquè valoren que va existir voluntat de matar i que la víctima no es va poder defensar. En canvi, la defensa de l'acusat sol·licita l'absolució del seu client perquè destaca que quan la víctima va agafar la seva escopeta, ell va disparar en un moviment "instintiu, sobtat i involuntari".