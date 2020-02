Sardenya i Entença: dos carrers mobilitzats contra el trànsit

Que els ensurts serveixin, com a mínim, per aconseguir canvis ràpids, per evitar que es tornin a repetir i que puguin tenir conseqüències pitjors. És el que reivindiquen des de l'associació de famílies de l'Escola de les Aigües, al carrer Sardenya de Barcelona, que fa anys que demana mesures per protegir els alumnes del trànsit intens d'aquesta via. Dimecres de la setmana passada un cotxe va atropellar un nen de quatre anys que va sortir corrent d'un establiment al carrer Taxdirt, la via d'accés a Sardenya, just davant del centre. El menor, que va passar uns dies hospitalitzat, ha patit una lesió als malucs i la comunitat de l'escola no vol que accidents com aquest es tornin a repetir. Per això, demanen que Sardenya, tot i ser una via de les considerades principals, tingui menys carrils i la velocitat limitada en els trams on hi ha escoles.

Volen el compromís d'accions concretes i d'un calendari que, avui, no tenen i estan coordinant les seves accions tant amb els altres dos centres que hi ha a l'illa de cases –l'escola bressol Marina i l'institut Teresa Pàmies– com amb les altres dues escoles públiques que hi ha al mateix carrer Sardenya en menys de 600 metres en línia recta: Fructuós Gelabert i Sagrada Família.

Es tracta d'un moviment semblant al que s'està vertebrant al carrer Entença, on també hi ha escoles públiques com Joan Miró i Xirinacs, que reivindiquen accions valentes contra el trànsit i on, aquest cap de setmana, un accident va acabar amb un vehicle tombat sobre la vorera a l'altura de Provença i va fer encendre més les alarmes de les famílies.

Aquest matí els @BCN_Bombers i la @barcelona_GUB han intervingut a un accident de trànsit al districte de l'Eixample, a la cruïlla dels carrers Provença i Entença. Han resultat ferits lleus els conductors dels dos vehicles.

"Necessitem accions urgents per fer les escoles més segures", reivindiquen des de l'AFA de l'Escola de les Aigües, que se sumaran a la protesta impulsada, aquest divendres, per la plataforma Eixample Respira. A Entença, a més, la mobilització tindrà un tall propi, organitzat per la comunitat de l'escola Joan Miró, a l'altura del carrer Diputació. Reclamen que els cotxes no puguin superar aquí els 30 km/h.

Qui més ha fet sentir el malestar contra el trànsit al carrer Sardenya ha sigut últimament la comunitat de l'Escola Sagrada Família, situada només a quatre travessies per sota de l'Escola de les Aigües, que va començar al desembre talls setmanals –en divendres– de la via en senyal de protesta per exigir un xamfrà social. Aquí, amb tot, els les protestes s'aturaran ja aquesta setmana perquè el centre sí que ha quedat inclòs en la primera fase del programa de protegir escoles anunciat pel govern d'Ada Colau i el projecte que el districte de Gràcia ha plantejat inicialment, tot i deixar dubtes com ara si hi haurà una reducció de la velocitat del trànsit, sí que preveu mesures com el xamfrà social, retirar cinc o sis places d'aparcament per guanyar vorera i aplicar la senyalització groc llampant per indicar la proximitat a una escola.

L'AFA, però, continuarà mobilitzada per aconseguir solucions conjuntes per a tot el carrer. Demanen, per exemple, que s'estudiï estendre la pacificació que s'ha fet a l'alçada del temple de la Sagrada família, on hi ha un carril pensat per a bicicletes amb el límit de velocitat fixat en 20 km/h. "Per què es poden fer mesures per als turistes i no per a les escoles?", es demana David Puigmartí, des d'un dels pares de l'escola, que remarca que ja s'han fet talls temporals a Sardenya –per exemple, per Nadal, quan hi ha la fira– i no hi ha hagut grans alteracions de trànsit.

Els veïns dels carrers Entença i Sardenya també comparteixen el neguit de com podria afectar en el trànsit d'aquestes vies la posada en marxa de les superilles de Consell de Cent i el Camp d'en Grassot, respectivament, que tenen aquests dos carrers com a vies principals i, per tant, previsiblement passaran a absorbir més trànsit quan es pacifiquin carrers interns. En el cas d'Entença es va estimar que l'increment podria ser d'una intensitat mitjana de 18.000 vehicles dia a una de 21.000. "Ens hauran d'explicar molt bé com ens afecten aquestes pacificacions", aclareixen des de l'AFA de les Aigües. "Volem pacificar tota la ciutat i no que una intervenció perjudiqui altres carrers", afegeixen des de l'AFA de Sagrada Família.

Fonts municipals recorden que el projecte de protegir els entorns escolars té previst prioritzar aquelles centres on hi ha més risc. Els centres s'aniran anunciant properament i l'objectiu és haver intervingut en 200 durant aquest mandat i valoren, també, el pla per fer que el 75% dels carrers de la ciutat siguin vies limitades a 30, però de moment no detallen actuacions al carrer Sardenya, més enllà de les ja acordades amb l'Escola Sagrada Família.

Deu anys esperant un poliesportiu

El projecte que es reivindica des de l'Escola de les Aigües va més lluny del que és pròpiament la pacificació del trànsit a Sardenya i la millora de la senyalització. Ha rebut el nom d'illa verda del Baix Guinardó. Té la participació de l'escola bressol Marina i l'institut Teresa Pàmies i, també, de l'associació de veïns del barri, i té com un punt clau, també, la construcció en un solar interior del promès poliesportiu que fa una dècada que esperen. Ara el pressupost el veu com un projecte a tirar endavant. Aquí ja es van moure coses ara fa tres anys quan hi va haver un incendi i es va decidir asfaltar la zona, i ara les escoles hi veuen una prioritat a desencallar.