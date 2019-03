Save the Children i Amnistia Internacional demanen més protecció per als menors migrants

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora cada 21 de març, les organitzacions que vetllen pels drets humans i dels infants Save the Children i Amnistia Internacional s'han pronunciat sobre els atacs racistes contra els menors migrants no acompanyats ('menes') que s'han produït a Catalunya les últimes setmanes. Save the Children i Amnistia Internacional reclamen mesures de protecció legals, socials, polítiques i educatives contra la discriminació contínua que pateixen els menors migrants.

Save the Children demana a totes les administracions responsables de tutelar nens, nenes i adolescents migrants sols que implementin una "millor coordinació entre elles per pal·liar la desprotecció social que acaba contribuint a la criminalització dels menors migrants i l’augment de l’odi i, en conseqüència, que origina episodis violents", i ho exemplifiquen amb els fets racistes viscuts al centre d'acollida de Castelldefels, que Amnistia Internacional considera que "reflecteixen una manca de polítiques per preveure i combatre el racisme i la xenofòbia a l'estat espanyol".

L'arribada a un país estranger i el fet de ser menor sense una protecció de cap adult familiar són condicions que fan que l'infant estigui en una situació més vulnerable. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Emilie Rivas, explica que "majoritàriament són adolescents marroquins i d’altres països africans i, per això, en ocasions són víctimes del racisme i la xenofòbia per una part de la societat que veu en ells delinqüents en lloc del que són: infants vulnerables que han de ser protegits”.

Amnistia Internacional critica els discursos polítics irresponsables que relacionen genèricament la immigració amb la criminalitat. El director de l'entitat a Espanya, Esteban Beltrán, considera que "les autoritats públiques han de condemnar públicament qualsevol atac racista i deixar clar que no es tolerarà cap atac basat en la discriminació".

"Respecte als drets humans"

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya també s'ha manifestat aquest dijous i reclama "respecte als drets humans i polítiques socials orientades a l'acollida i la integració, així com potenciar les relacions de cooperació i codesenvolupament amb els països d'origen i treballar amb previsió, des del coneixement de la realitat, per planificar i dotar les actuacions dels recursos adequats".

A Catalunya, l’any 2018 hi van arribar 3.659 nens, nenes i adolescents, segons dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La previsió per a aquest 2019 és que la xifra sigui de 5.500, més del triple de fa dos anys. En el marc del Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial s'ha convocat una manifestació a Barcelona per a aquest dissabte, 23 de març, en contra del racisme institucionalitzat i l'extrema dreta, especialment de Vox. La marxa sortirà a les 17.00 hores dels Jardinets de Gràcia i recorrerà el passeig de Gràcia amb el lema "Stop Vox".