Segon pacient al món en qui remet el VIH sense retrovirals

La revista 'Nature' ha publicat avui el cas d’una persona portadora del VIH que es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare per tractar un limfoma i que porta 18 mesos en remissió del virus tot i no prendre tractament antiretroviral. Es tracta del segon cas al món, després d'un pacient de Berlín el 2009. Des de llavors, en totes les ocasions en què s’havia retirat el tractament després d’un trasplantament, el virus havia rebotat abans de l’any. L’estudi ha estat liderat pel University College de Londres i s’ha realitzat en el marc del consorci internacional IciStem , coordinat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa (Barcelona) i el University Medical Center d’Utrecht (Holanda). IrsiCaixa, impulsat conjuntament per la Caixa i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és l’únic centre de l’Estat que ha participat en aquest treball.

Els científics consideren que un home de Londres que porta un any i mig en remissió del VIH és el segon pacient a tot el món amb el virus curat dotze anys després del primer. El cas, publicat a la revista 'Nature', encara és "massa prematur" per declarar-se oficialment curat, però el pacient porta un any i mig sense medicar-se contra el VIH.

El VIH de l'anomenat "pacient de Londres", que segueix en l'anonimat, va començar a remetre com a conseqüència d'un trasplantament de medul·la òssia que tenia com a objectiu tractar-li el càncer que també patia. El cas és gairebé idèntic al de Timothy Brown, conegut en els cercles mèdics com a "pacient de Berlín", que el 2007 va ser el primer pacient declarat curat del VIH.

Segona remissió al món

El cas que es publica a 'Nature' es converteix, d'aquesta manera, en la segona remissió de VIH al món. "La principal conclusió que extraiem de tota aquesta informació –assenyala Javier Martínez-Picado– és que el 'pacient de Berlín' no va ser simplement una anècdota i és possible aconseguir una remissió total del virus". "Tot i així, no volem parlar encara de cura, però més d’un any sense rebot viral és un fet que no s'havia vist des del «pacient de Berlín», motiu pel qual la nostra visió és molt optimista”, afegeix. Els resultats es presenten avui a la Conference of Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI), a Seattle, coincidint amb la publicació a 'Nature'.

En els dos casos les cèl·lules que van rebre provenien de donants amb un gen CCR5 disfuncional. Altres pacients de VIH que van rebre trasplantaments de cèl·lules amb el gen CCR5 funcional van experimentar una millora i van estar mesos sense medicació, però el virus va acabar tornant.

La possible curació d'aquest segon pacient seria de vital importància, ja que el "pacient de Berlín" deixaria de ser un cas aïllat. "Ningú dubtava de la veracitat del «pacient de Berlín», però era un de sol. ¿I quina de les moltes coses que se li van fer va contribuir a l'aparent curació? No estava clar que es pogués repetir", va dir a 'The Washington Post' el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Brigham and Women's de Boston, Daniel Kuritzkes.

Tot i que és improbable que s'estableixin els trasplantaments de medul·la òssia com a tractament contra el VIH pel risc que comporten, sí que es podrien fer servir cèl·lules immunes semblants, auguren els experts. "Això farà veure a les persones que la cura no és un somni. És assolible", va dir a 'The New York Times' la doctora Annemarie Wensing, viròloga al Centre Mèdic Universitari d'Utrecht (Països Baixos).

En declaracions al diari novaiorquès, el "pacient de Londres" deia que trobava "surrealista" i "aclaparador" que un sol trasplantament hagi pogut curar-li el càncer i el VIH. "Sento una gran responsabilitat per ajudar els metges a entendre com va passar perquè puguin desenvolupar la ciència", va afirmar. "Mai m'hauria cregut que hi hauria una cura durant la meva vida".