Segon dia de xifres a l'alça a Catalunya: 1.197 contagis nous i 28 morts més per coronavirus

Catalunya ha registrat aquest divendres 1.197 contagis nous, 1.075 dels quals detectats mitjançant una prova PCR (223), i 28 morts més per covid-19 en les 24 últimes hores. Per segon dia consecutiu, les xifres segueixen a l'alça, i s'ha tornat a superar el miler de contagis pel que fa a la xifra total, que ja és de 111.069 positius en terres catalanes des de l'inici de la pandèmia del coronavirus.

El nou nombre de víctimes, 28, és el més alt des del dilluns 3 d'agost (30) i ja són 12.868 les persones que han mort a causa del virus a tot Catalunya. Cal recordar, però, que no tots els nous morts notificats corresponen a les últimes 24 hores, malgrat que aquesta sigui l'última xifra comunicada per les funeràries a Catalunya. En tot cas, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb aquesta última actualització de la xifra de defuncions, ha notificat un increment de 25 morts més que ahir, quan la xifra de noves víctimes va ser de 3.

El risc de rebrot a tot el país és de 143,25, i és especialment alt a Lleida (223,15), a l'àrea metropolitana sud (215,63) i a Barcelona ciutat (163,49) respecte de la resta de regions sanitàries. La xifra d'hospitalitzats a tot Catalunya és de 577 pacients, quatre menys que el dia anterior. Pel que fa als pacients ingressats a l'UCI, són 122 (tres més que ahir). D'aquesta manera, en tot el mes d'agost no s'ha baixat de les 100 persones greus ingressades per culpa del virus i se superen els 120 pacients greus ingressats per primer cop des del passat 4 de juny, quan n'hi havia 127.