“Se’n va l’Antooonio, la-ra, la-ra, la-raaa, se’n va l’Antooonio”. Barcelona té des d’ahir un motiu més per treure pit. L’estàtua que rendia homenatge al negrer Antonio López ha abandonat el pedestal on la van instal·lar el 1884. Durant tot aquest temps -amb l’excepció d’uns anys de la Guerra Civil en què el monument va ser enderrocat, abans que Franco el tornés a aixecar-, el negrer ha observat la capital catalana des de la plaça que encara porta el seu nom, a baix de tot de la Via Laietana. I, durant tots aquests anys, Barcelona -com la resta de la humanitat- ha evolucionat, i si algun dia es va sentir orgullosa d’Antonio López, ara se n’avergonyeix.

“Gràcies a tots per haver fet possible aquest acte”, va dir orgullós el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, que va recordar que han sigut les entitats veïnals, sindicals i antiracistes les que han pressionat l’Ajuntament perquè retiri López de l’espai públic. Pisarello va fer el parlament des de dalt de l’escenari, i és que la ciutat havia decidit retirar el monument en ple dia, amb una gran celebració, amb música, xocolata desfeta i performance dels Comediants inclosa. Amb orgull. “Hem vingut des de Sant Andreu per immortalitzar el moment”, deien la Nerea i el David amb el mòbil a punt per enregistrar el que es va batejar com “el vol de l’Antonio”. Aquesta esperada operació -amb nom de número de circ- consistia a retirar amb una grua la polèmica estàtua entre els crits de joia dels prop de 300 assistents. “La-ra, la-ra, la-raaa, se’n va l’Antooonio...” Com també passa al circ, el número s’havia assajat unes quantes vegades. “Aquesta nit l’han tret i tornat a posar tres cops seguits”, va explicar una treballadora de l’Ajuntament. En qüestió de 15 minuts. Abans de la una del migdia, l’estàtua ja estava carregada dalt d’un camió que va enfilar el passeig Colom camí del centre de col·leccions del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), que a aquest ritme acabarà semblant el Museu dels Horrors. L’Antonio passarà la resta dels seus dies compartint dipòsit amb l’estàtua eqüestre del dictador Francisco Franco decapitat.

“És que a l’època que estem, ja no cal un homenatge a un negrer”, assegurava Dolors Núñez, que va venir des de Sant Martí amb Francesc Ariño per celebrar que a Barcelona hi ha un esclavista menys. “De monuments franquistes ja no en queden, no?”, es preguntava en Francesc abans de respondre si encara calia retirar algun altre monument.

El nom de la plaça

El que segur que es canviarà és el nom de la plaça Antonio López. Per decidir el nou nom es farà una gran consulta entre els barcelonins. L’opció que més seguidors té és la d’Idrissa Diallo, en record al jove guineà que va morir al CIE de la Zona Franca. La proposta és una iniciativa de Tanquem els CIE. També queda pendent el futur de la plaça. De moment s’hi ha deixat el pedestal i s’hi han instal·lat dos faristols en record.