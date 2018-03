“Serem cinc-centes, Serem (dues-centes) mil”

Al meu Twitter el seguiment de la vaga és del 300%, però surto de casa i les botigues del barri estan obertes i hi ha dones treballant. No puc evitar pensar que potser és el meu entorn, que està hipermobilitzat, i que al final serem quatre gates a la manifestació. M’equivocava.

Vaig caminant per la Gran Via i a l’Spotify sona Cançó de fer camí, un poema de la Maria-Mercè Marçal que la Mireia Vives i la Gemma Humet estant cantant-me tot el dia. “Vols venir a la meva barca? [...] Serem dues, serem tres”. Veig grups de noies amb la cara pintada, vestides de lila. També dones empenyent cotxets, empenyent cadires de rodes. “Serem quatre, serem cinc”.

Hem quedat a la plaça de Catalunya amb els amics, i enfilem passeig de Gràcia amunt, deixant-nos arrossegar per una marea lila que ja amenaça de desbordar els carrers de Barcelona. Em fixo en les pancartes i m’adono que la revolució serà feminista o no serà, i sobretot serà amb humor o no serà: “Ni misclismi ni fiminismi”, “ La talla 38 me aprieta el chocho ”, “ Machete al machote ”, “ El patriarcado me da patriarcadas ”. Als grups de WhatsApp rebo missatges esperançadors. “Impressionant”. “És emocionant, Barcelona. Molta, molta, molta gent”. Crec que no soc l’única que té la pell de gallina i la sensació d’estar vivint una manifestació -aquesta sí- històrica. “Serem vint, serem quaranta”.

Comentem -i celebrem- que hi ha noies molt joves. Canten amb una barreja d’indignació i ràbia, d’optimisme i orgull, que no havia vist en cap altra concentració. També hi ha grups com el nostre, de nois i noies junts en contra les desigualtats i les violències masclistes. Aquesta també és una lluita dels homes. Una amiga treu el mòbil i fa una foto a un grup de nois que portem al davant amb una pancarta on hi diu “ Real men are feminists ”. Si tots ho tinguessin tan clar, penso.

No sé si el que va passar dijous canviarà les coses. Almenys ja hem donat un cop sobre la taula, un crit per dir que ja n’hi ha prou. “Serem cinc-centes, serem (dues-centes) mil”.