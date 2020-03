Serveis socials intervindrà 'in situ' en les residències de gent gran amb risc de contagi per coronavirus

El departament d'Afers Socials ha activat aquest dimarts un protocol específic d’inspecció perquè en el moment que el departament rebi una alerta de situació complexa residencial s’activi un equip d’anàlisi in situ per posar en marxa mesures addicionals. Aquestes mesures, en coordinació amb el departament de Salut, seran "vetllar per l’adequada atenció de professionals, activar els protocols de neteja immediata del centre quan sigui preceptiu i de revisió d’aplicació de protocols per evitar els contagis", tal com expliquen des del mateix departament en una nota distribuïda als mitjans.

Aquest nou protocol de resposta per a les residències de gent gran –que també inclou residències per a persones amb diversitat funcional i altres d'especialitzades en salut mental– s’activarà quan hi hagi una situació de risc pel coronavirus. Des d’aquest matí, la inspecció de serveis socials ja pot intervenir de manera específica en el moment que es tingui constància d’una situació "que pot arribar a ser crítica en un centre residencial", apunta el citat comunicat.

Una resposta més àgil

En els últims dies el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha repartit 29.700 EPIs a residències i, des de divendres, 50.000 mascaretes i guants. Amb aquest canvi, el que es farà és agilitzar encara més la resposta per activar mesures específiques per als centres, que es poden concretar en l’enviament de professionals de reforç, neteja de les instal·lacions i revisió d’aplicació de protocols per evitar els contagis, sempre en coordinació amb la conselleria de Salut, insisteixen des d'aquest departament de la Generalitat de Catalunya.

La mesura se suma al call center actiu des de fa dies i a l’atenció telemàtica per atendre les incidències i dubtes que puguin tenir els equips professionals de les residències, així com altres recursos residencials que depenen del departament. El dispositiu de resposta gestiona diàriament incidències de 1.430 centres residencials.