Set anys de presó per intentar matar el seu nebot de 8 anys

Un home va acceptar ahir una condemna de set anys i mig de presó per haver intentat matar a punyalades a Santa Coloma de Gramenet el seu propi nebot, que va sobreviure. Segons Europa Press, l’home va intentar matar el nen, de tan sols vuit anys, per venjar-se de la seva germana, la mare de la víctima.

El judici s’havia de fer ahir a l’Audiència de Barcelona però l’acusat i la fiscalia van arribar a un acord segons el qual ell accepta que va intentar matar el seu nebot. A canvi d’això, el fiscal va rebaixar la petició de condemna, que d’entrada era de tretze anys de presó i 18.600 euros per intent d’assassinat, a set anys i mig entre reixes.

Segons el fiscal, el 27 d’octubre del 2016 l’acusat va anar poc abans de les nou del matí al carrer de Dalmau, al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, per on sabia que passaria el seu nebot de camí cap a l’escola. El va abordar per darrere tapant-li la boca amb la mà, el va tirar a terra i li va clavar diverses ganivetades a l’esquena i al costat. Va fer servir un ganivet de quinze centímetres. L’home també va intentar apunyalar el seu nebot al coll, però el nen va poder impedir-ho i diversos vianants van actuar per evitar que continués agredint-lo.

El nen va estar quinze dies ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron en estat greu i li han quedat com a seqüeles un dolor a la zona lumbar, limitació de flexió en un dit de la mà i cicatrius al coll, el tòrax, la zona lumbar i la mà.

Segons la fiscalia, l’agressor, de 37 anys, nascut al Marroc i nacionalitzat espanyol, va agredir el menor com a represàlia perquè la seva germana i el seu cunyat no el van voler acollir a casa quan va arribar a l’estat espanyol. L’home és a la presó des de la seva detenció.