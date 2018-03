La Setmana Santa començarà amb més canvis de temps

No passa cada any que la neu acumuli més de 10 centímetres al Tibidabo, i encara és menys habitual que això passi al mes de març. La nevada d’ahir a Collserola va ser extraordinària, però no inèdita. Els arxius de l’Observatori Fabra conserven que un 9 d’abril del 1973 va nevar tant com aquest dilluns, de manera que la d’ahir no va ser la nevada abundant més tardana dels més de 100 anys d’història del Fabra. De fet, a l’abril la neu hi ha fet acte de presència fins a 10 vegades en tot aquest temps, encara que mai com aquell dia del 1973. De fa 101 anys també hi ha registrada una nevada de l’any 1917 més abundant que aquesta en un 22 de març.

Malgrat que la nevada del Tibidabo va ser segur la més seguida i fotografiada, no va ser la més abundant d’ahir fora del Pirineu. Entre la Conca de Barberà, la Segarra i l’Alt Camp es van arribar acumular fins a 20 centímetres, especialment a Santa Coloma de Queralt, força lluny d’on s’esperava la nevada més abundant de l’episodi. La neu es va arribar a fer present gairebé fins al nivell del mar en alguns punts del Baix Llobregat i va emblanquinar també barris alts de Barcelona. Les muntanyes de l’Ordal i el Moianès van ser punts calents també de la nevada d’ahir: a Castellterçol es van acumular nou centímetres; a Moià, vuit, i a Subirats, sis.

La borrasca va afectar sobretot la costa i el prelitoral centrals, amb acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat a Barcelona o 37 al Prat de Llobregat. També és la tercera vegada que se superen els 30 l/m2 en un sol dia a l’aeroport del Prat aquest any; en tot l’any passat això només va passar un sol dia, el 24 de març.

La nit més freda

La primavera va començar ahir a la tarda, però avui encara farà més fred que ahir en general. De fet, aquesta nit s’entreveu que serà la més gèlida d’aquest episodi, ja sense tant de vent. Durant la matinada la temperatura es tornarà a situar a prop dels -5ºC a l’altiplà central i a la Catalunya Central, i al pla de Lleida i en moltes comarques de Girona glaçarà més extensament que avui. Entre demà i divendres l’ambient serà força més suau, però començarem el cap de setmana amb una altra baixada de temperatures, que si bé no serà tan contundent com la dels últims dos dies, sí que decantarà més l’ambient cap a l’hivern que no pas cap a la primavera durant dissabte i diumenge. Tot fa pensar que entre dimarts i dimecres de Setmana Santa tindrem un tast molt més clar de primavera, amb temperatures que ja s’enfilaran fins als 20ºC, però encara és molt aviat per entreveure si aquesta també serà la tònica dels dies festius o bé si tornarà a baixar la temperatura a partir de dijous.

Una nova pluja extensa

El sol continuarà predominant avui i demà, però cada cop es va dibuixant amb més confiança l’arribada d’una nova borrasca entre divendres a última hora i dissabte. És probable que torni a deixar una pluja extensa, que fins i tot podria ser abundant i intensa en algunes comarques de Girona i de Barcelona.A més a més la cota de neu podria tornar a baixar dels 1.000 metres, tot i que en cap cas nevaria tan avall com ahir. Diumenge i dilluns seran dies de temps més canviant, amb sol al matí però també amb xàfecs típics de primavera a la tarda, sobretot al Pirineu i a la Catalunya Central. Estirant molt la previsió s’entreveu una situació de temps més estable al centre de la setmana, entre dimarts i dijous, que podria coincidir amb la temperatura més primaveral. Però encara no hi ha indicis clars sobre com pot ser el temps a partir de Divendres Sant.

Aquests dies, per cert, el ritme d’allargament del dia és màxim: cada jornada té uns 2 minuts i 45 segons més de llum que el dia anterior. Això sumat al canvi d’hora del cap de setmana provocarà que les pròximes setmanes notem un gran canvi en l’allargament de les tardes.