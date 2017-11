Setmana de fred polar i cap de setmana gèlid i amb neu

Setmana de fred polar i cap de setmana gèlid a Catalunya. Un nou canvi de temps obrirà des d’avui la porta a una massa d’aire provinent de l’Àrtic que farà que el final de setmana estigui marcat per fred de primera categoria. Avui l’ambient ja serà bastant més fred que durant la resta de la setmana, sobretot a les comarques centrals i al Pirineu, on les màximes es quedaran 3 o 4 graus més curtes.

El termòmetre, però, no tocarà fons fins al cap de setmana: divendres i dissabte la temperatura màxima no passarà dels 10 graus gairebé enlloc, i el vent farà augmentar encara més la sensació de fred, que el cap de setmana serà similar a l’habitual en els dies més freds de l’hivern. Entre diumenge i dilluns el termòmetre baixarà fins als -5 ºC en algunes comarques interiors, i per sota dels -15 ºC a les cotes altes del Pirineu.

El Servei Meteorològic ha emès dos preavisos, per neu i per fred, de cara al cap de setmana. Tot i que encara hi ha molts aspectes a concretar de la previsió, el perill per neu s’entreveu alt al Pirineu, nivell 4 sobre 6, ja que al nord de la serralada s’hi podrien acumular més de 20 centímetres de neu fins i tot a les cotes més baixes. Entre divendres i dissabte es podria arribar a superar aquest gruix a partir dels 600 metres, i “podran caure alguns flocs de neu per sobre dels 400 metres.

Primers ruixats

Avui el canvi de temps farà augmentar els núvols, i a la tarda és probable que hi hagi ruixats irregulars en diferents comarques de Girona i de Barcelona. Com ja va passar dissabte, seran ruixats més aviat de poca durada i molt dispersos, però allà on plogui pot fer-ho amb ganes. Aquests dies difícilment hi haurà emblanquinades fora del Pirineu, però caldrà seguir l’evolució.