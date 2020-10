Escalada de protestes entre els metges de primària, els MIR i els professionals de les ambulàncies

S'albiren setmanes de protestes en el sector sanitari a partir d'aquest dimarts. Facultatius d'atenció primària, metges interns residents (MIR) i personal del transport sanitari privat han convocat diverses mobilitzacions per forçar el departament de Salut a seure i renegociar les condicions laborals. Cap dels col·lectius demana canvis retributius o formatius o de conveni col·lectiu que no s'hagin plantejat els últims anys, especialment des de les retallades del 2011, però tots tres asseguren que el context del covid-19 ha empitjorat encara més la situació i que no poden esperar més.

En total, uns 15.000 professionals de l'àmbit sanitari estan cridats a la vaga. Aquestes són les principals mobilitzacions previstes per als propers dies.

Metges d'atenció primària

Vaga entre dimarts 13 i divendres 16 d'octubre

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut aquest diumenge que l'augment de casos de covid ha tingut un "impacte brutal" sobre el sistema d'assistència primària. Bona prova d'això és que el sindicat majoritari de facultatius, Metges de Catalunya, ha convocat una vaga a l'atenció primària de tot Catalunya i, malgrat l'escàs suport d'altres organitzacions, està disposat a tirar-la endavant entre el dimarts 13 i el divendres 16 d'octubre (tots dos inclosos). Les mobilitzacions, doncs, coincidiran amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip.

Hi estan cridats els quasi 6.000 metges que treballen en els centres que gestiona l'Institut Català de la Salut (ICS), és a dir, el 80% dels CAP, però també els d'atenció continuada, les urgències (CUAP i PAC), les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva i els serveis de radiologia de primària.

"El Govern ha fet cas omís de totes les nostres demandes i ara estem al límit. Aquesta és la vaga de la desesperació i està a les seves mans aturar-la", explica el president del sector de primària del sindicat, el metge Javier O'Farril. Entre les reivindicacions del col·lectiu hi ha la recuperació del miler de facultatius perduts en els últims deu anys, que un terç del temps de la jornada laboral sigui per a formació, organització i coordinació assistencial, i un augment de les retribucions.

Totes són demandes que, assegura el sindicat, Salut es va comprometre a satisfer en l'acord de sortida de la vaga el novembre del 2018 i que encara no ha complert. Amb tot, Metges de Catalunya no compta amb el suport de la resta de col·lectius i associacions de professionals de l'atenció primària, com sí que va passar fa un any i mig, ja que aquests consideren que el moment no és l'oportú i els acusen de mirar únicament per l'interès dels facultatius. També l'ICS veu "inassumibles" les demandes i qualifica la vaga d'"absolutament inoportuna" atès el context pandèmic.

MIR

Vaga indefinida i mobilitzacions la setmana del 19 d'octubre

També Metges de Catalunya ha tornat a convocar els MIR a una nova vaga entre el dilluns 19 i el divendres 23 d'octubre (tots dos inclosos) després de dues setmanes d'aturades. El sindicat mèdic i els residents han decidit que la protesta es mantindrà "de forma indefinida" fins que el departament de Salut "fixi els criteris i faciliti els recursos" que facin possible un acord amb l'ICS i les patronals de la xarxa sanitària concertada. Si no hi ha pacte, les protestes de cinc dies es repetiran cada tres setmanes.

Els MIR catalans es revolten: "La nostra vocació no justifica l'explotació"

La convocatòria s'adreça a més de 4.000 residents dels hospitals i centres d’atenció primària públics i concertats per pressionar les autoritats perquè es respectin els seus drets bàsics, entre els quals hi ha les dotze hores de descans mínim ininterromput després de fer guàrdies, la supervisió professional contínua de les seves tasques i un increment salarial d'acord amb les responsabilitats que assumeixen. El portaveu del comitè de vaga dels MIR, Àlex Mayer, lamenta el "mur" que ha erigit la conselleria, a qui ha urgit a prendre decisions: "La nostra proposta és de mínims".

Transport sanitari privat

Vaga indefinida des del divendres 9 d'octubre

Divendres va començar una vaga indefinida dels treballadors del transport sanitari privat, tant del transport sanitari no urgent (TSNU) com del transport sanitari urgent (TSU). En total, 5.000 professionals estan convocats a participar en una vaga indefinida a partir d'aquest divendres per reclamar els seus drets laborals. Per al transport urgent, però, s'han dictat serveis mínims del 85%.

Fa temps que el sector reclama un pla real que equipari les condicions del conveni col·lectiu de treball amb els de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Ara, però, el detonant ha sigut la retallada salarial –encara no quantificada– que la patronal ACEA exercirà a partir d'ara en la nòmina de la plantilla.

Vaga indefinida al transport sanitari

Els treballadors es queixen que gairebé el 80% treballen per a empreses privades que donen servei del Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Generalitat, però que les diferències entre les seves condicions laborals i les que recull el conveni del transport sanitari públic (operat pel SEM) són d'enorme magnitud. El sindicat UGT denuncia que treballen 200 hores més a l'any que els treballadors de l'empresa pública però guanyen 300 euros menys al mes.