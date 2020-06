Setze museus catalans ofereixen un recorregut terapèutic per a professionals sanitaris

Tractar les seqüeles emocionals que ha deixat la crisi del coronavirus en els professionals sanitaris a través de diferents obres d'art. És l'objectiu de Recuperart-19, un nou projecte d'Arts i Salut impulsat per l'Institut Català de la Salut i el departament de Cultura. La iniciativa, que és gratuïta i estarà oberta a tots els treballadors dels centres sanitaris, començarà la setmana vinent en setze museus de Catalunya.

La iniciativa consisteix en una guia que es trobarà als museus que hi participen. Cada centre museístic ha triat entre tres i cinc obres del seu fons que serviran de punt de partida per realitzar activitats i exercicis que es recullen al llibret, i que el participant podrà realitzar de manera autònoma i anònima. Només hauran d'ensenyar la seva acreditació a l'entrada dels museus que hi col·laboren i que estan repartits pel país.

"El recorregut permetrà aprofundir en tècniques de respiració, de control d'emocions i que puguin expressar aquests sentiments a través d'accions que els proposem, amb l'objectiu de trobar un espai de tranquil·litat i de calma, amb tècniques seleccionades per un grup d'experts", ha assenyalat el cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Josep Antoni Ramos-Quiroga.

De fet, els seus impulsors recomanen l'activitat a tots els professionals que han treballat en hospitals i CAPs durant la crisi del covid-19, i sobretot si tenen ansietat, insomni, depressió o un estat d'ànim baix. "Hi ha simptomatologia que pot semblar menor però que si no dones eines per manejar-la es pot acabar complicant molt. I aquest projecte també vol ser molt preventiu", ha exposat el cap de psiquiatria, que també ha subratllat que si hi ha persones que tenen idees de suïcidi o que se'ls fa una muntanya molt grossa haver d'anar a treballar, necessiten altres tipus de tractaments perquè són símptomes més greus.

En aquest sentit, Quiron ha recordat que durant l'epidèmia els professionals han viscut situacions molt dures i que aquest projecte "pot ser una eina més" per ajudar a superar les diferents problemàtiques que ha hagut d'afrontar el personal sanitari. Els participants també poden enviar una avaluació dels exercicis realitzats perquè els impulsors puguin analitzar-ne els resultats i saber l'abast de l'eficàcia de l'eina.

El director de l'ICS, Josep Maria Argimon, ha afegit que ara és només per al personal sanitari, però que el próxim pas serà obrir la iniciativa a tota la ciutadania. De moment s'han imprès 1.500 guies.