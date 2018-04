S'incrementa el cabal del riu Ebre per les maniobres de desembassament

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha informat aquest dissabte que es realitzaran noves maniobres de regulació dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix per poder rebre els cabals elevats del riu Ebre aigües amunt, a conseqüència de les pluges d'aquests dies. De moment, no s'han enregistrat incidències greus derivades del creixement del cabal del riu Ebre i les autoritats han indicat s'està fent un seguiment exhaustiu.

La crescuda del riu Ebre a causa de les precipitacions dels darreres dies ja ha provocat les primeres inundacions en poblacions properes a la ciutat de Saragossa. Les afectacions han començat des de la ribera alta, a la zona de Navarra, i aquest dissabte han arribat a l'Aragó, on algunes zones al voltant de nuclis urbans han quedat cobertes d'aigua.



La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) indica que en base a les darreres estimacions dels cabals s'està anticipant el desembassament per permetre absorbir el volum de crescuda als embassaments. Per tant, i com a resposta a aquesta demanda, l'embassament de Mequinensa ha passat a desembassar 1.350 m3/s, el de Flix ha passat a desembassar 1.750 m3/s i el de Riba-Roja a 1.720 m3/s.

A Catalunya, Protecció Civil manté activada la prealerta del pla Inuncat davant la previsió de creixement del riu. En funció de l'evolució de les plujes i de l'Ebre es valorarà nous increments controlats del cabal de desembassament. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya recomana que durant les maniobres de desembassament, es mantingui el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera. Tanmateix, també és important que les persones adaptin les activitats a la llera del riu a la situació de risc pels cabals elevats.