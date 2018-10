El Síndic de Greuges veu permissivitat davant del 'top manta'

El Síndic de Greuges acusa les administracions d'haver actuar amb permissivitat davant del 'top manta' i d'enquistar un problema que, assegura, no deixa de ser un problema lligat a una activitat il·legal. En concret, assenyala la "falta d'actuació i permissivitat", i ha demanat un pla de xoc, segons un comunicat de la institució emès aquest divendres, que acompanyi els manters en el camí a la integració social i a una sortida laboral digna. I és que l'òrgan insisteix que les administracions públiques són responsables, juntament amb els agents socials, de trobar recursos i prestacions socials per als manters que ho necessitin.

En aquesta línia, el síndic ha instat a "accions coordinades" contra les màfies que importen il·legalment els productes, unes accions que, segons la institució, no consta que s'hagin fet "de manera sistemàtica" i que considera "l'única manera de posar-hi fre". Així, ha subratllat que als manters se'ls ha de tractar tenint en compte la seva vulnerabilitat i de manera que puguin exercir els seus drets, però que això no els eximeix de complir les seves obligacions ciutadanes.

Per tant, ha continuat el síndic de greuges, les administracions i els agents de l'autoritat han d'actuar per fer complir la llei en tots els aspectes, tant en consum, com en comerç, patents i marques. "No actuar degudament és una negligència", ha remarcat.

L'òrgan considera essencial que els consumidors prenguin consciència que estan adquirint productes falsificats i que ho fan de manera irregular, "perpetuant pràctiques econòmiques que posen en dubte els principis de l'estat del benestar". Per això, el síndic veu amb bons ulls la possibilitat que l'Agència Catalana de Consum i altres organismes destinin personal inspector a denunciar les persones que adquireixen productes al 'top manta'.