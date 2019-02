El síndic de greuges presidirà una comissió independent per investigar els abusos a l'Església

Diumenge passat la primera víctima que va relatar haver patit abusos sexuals a Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, va criticar que la comissió per investigar el cas oberta per l'abadia sigui creada "a dit" pel pare abat Josep Maria Soler. Les víctimes lamenten no tenir veu pròpia a la comissió i que en la comissió hi participi un monjo de Montserrat. Per això Hurtado va proposar que s'obri una comissió alternativa i va apuntar que podria estar encapçalada pel síndic de greuges, Rafael Ribó. Així es farà: el síndic ha anunciat aquest divendres que presidirà una comissió "independent i interdisciplinària" amb experts en abusos sexuals que investigarà els casos d'abusos sexuals a infants i adolescents a l'Església catalana.

"Farem una investigació obrint totes les portes i canals", ha explicat Ribó, que ha reclamat també la "plena corresponsabilització" de totes les administracions, entitats civils i religioses. Segons ha explicat ell i també l'adjunta per a la defensa dels drets de nens i adolescents, Maria Jesús Larios, han demanat al Govern i als departaments implicats, així com a entitats catòliques, el nombre de menors atesos, els casos que han conegut i les actuacions que han fet per detectar més casos.

Ribó ha criticat que algunes autoritats eclesiàstiques "minimitzin el fenomen" dels abusos sexuals, després que l'arquebisbe de Tarragona digués que "no són tan greus". A més, ha lamentat que les respostes de l'Església hagin sigut "poc transparents". Per això ha demanat "exigir responsabilitats en tots els ordres", ja sigui el canònic (la sindicatura no hi pot entrar), el penal o l'administratiu, de tots els responsables dels possibles abusos i també dels seus encobridors.