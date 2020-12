El síndic avisa que "no minven" els abusos verbals dels funcionaris a les presons

"Les denúncies creïbles relatives a abusos verbals, o fins i tot maltractaments físics, sense que siguin comunes ni generalitzades, no han minvat durant aquest període". És una de les conclusions del síndic de greuges, Rafael Ribó, en el desè informe anual del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT). Ho recull després que una de les visites d'aquest any hagi sigut a la presó de Lledoners, on "els interns entrevistats afirmen que no han patit maltractaments, per bé que hi ha alguna persona que denuncia actituds prepotents i abusos verbals". De fet, fa poques setmanes el departament de Justícia va comunicar que havia denunciat quatre funcionaris d'aquest centre penitenciari per maltractar un intern.

Però l'impacte del covid-19 també s'ha notat en aquest informe perquè el Síndic no ha pogut fer visites sense avís en espais on es priva la llibertat a Catalunya: només s'ha anat a quatre comissaries dels Mossos d'Esquadra, tres presons, un centre de justícia juvenil i un centre per a adults amb discapacitat intel·lectual. En els 10 anys del MCPT s'han fet més de 400 visites en 265 centres diferents i en les conclusions avisa que en aquesta dècada hi ha hagut espais "com ara algunes comissaries de policia local o els centres penitenciaris més antics que continuen presentant mancances estructurals significatives que els fan propicis a un tracte com a mínim degradant per a les persones internes".

Ribó afegeix que cal "una actualització urgent" de les contencions mecàniques i que encara no es garanteix prou l'accés als advocats en les tres primeres hores posteriors a una detenció. Pel que fa a les mesures que ha pres l'administració per facilitar els contactes exteriors a les persones internes davant la pandèmia del coronavirus, el Síndic considera que "cal continuar en aquesta línia, tot cercant alternatives que evitin l'estada o l'allargament del compliment de les penes de presó". Per acabar, l'adjunt del síndic de greuges, Jaume Saura, ha lamentat que es concedís "tard" el tercer grau penitenciari als presos polítics condemnats pel Procés. Una decisió que a principis d'aquest mes el Tribunal Suprem va revocar.