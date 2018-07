El Síndic conclou en un informe que l'escola catalana "garanteix el pluralisme i no adoctrina"

"A l’escola catalana es garanteix el pluralisme i no hi ha adoctrinament". Així de contundent s'ha mostrat el síndic de greuges, Rafael Ribó, en la presentació de l'estudi 'El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no adoctrinament', aquest dilluns al matí. Després d'uns mesos en què l'escola catalana i també alguns professors han estat acusats d'adoctrinar els alumnes, sobretot després de l'1-O, el síndic ha volgut "posar en valor" la tasca dels mestres i professors "en un context social i polític enormement complex".

Tot i això, el síndic també detecta algunes "situacions puntuals que s'han de corregir", però en cap cas "poden ser extrapolades al conjunt del sistema educatiu". En concret, de les 174 queixes presentades al Síndic o al ministeri d'Educació després dels fets de l'1-O –afecten 134 centres diferents–, un 5,7% (un total de 10) són "actuacions irregulars". És el cas d'uns serveis territorials que elaboren una carta per als directors dels centres i una de les escoles ho envia a les famílies, un centre que penja una estelada o un professor que va simular una votació a l'hora del pati. A més, un 6,3% de les incidències presentades (11) no es poden considerar irregularitats però sí que són "males praxis que cal revisar". Un 4,6% (8 casos) són incidències relacionades amb els casos de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d'Urgell i ja estan judicialitzats.

A més d'aquests 29 casos, en 108 casos analitzats s'ha determinat que no són irregularitats, i també n'hi ha 37 que no es poden verificar perquè són "inconsistents". El síndic ha recordat que, de tota manera, són casos minoritaris i força aïllats, tenint en compte que s'han recollit 174 queixes d'un total de 4.800 centres, 115.000 professors i més d'1.300.000 alumnes. De fet, Ribó ha fet una crida "a tots els actors polítics i socials, a tots els mitjans de comunicació i a totes les administracions" perquè es tracti l’escola amb "rigor i responsabilitat", es mantingui fora del focus judicial i no "s'instrumentalitzi" de manera partidista o mediàtica.

Així, si bé recomana als centres "evitar mostrar símbols o signes identificatius amb les diferents opcions partidistes", també reconeix que tractar l'actualitat política a les aules "forma part del procés educatiu de l'alumnat". A més, reivindica el dret dels alumnes a "prendre decisions col·lectives", com fer vaga o anar a una manifestació, i també a "expressar les seves opinions polítiques a classe". En les denúncies recollides i difoses pel ministeri d'Educació del PP ja s'hi recollien queixes en què els protagonistes eren els mateixos alumnes. Ribó ha dit que les xifres que va difondre el ministeri són "manifestament exagerades".

Els llibres de text no adoctrinen

L'informe del Síndic també ha analitzat "de manera exhaustiva" un total de 3.296 pàgines de llibres de text, arran d'una denúncia del sindicat AMES per sospites d'adoctrinament, de les quals hi ha "observacions específiques" en un 1,8%, en 59 pàgines concretament.

En total, s'han analitzat 14 llibres, dels quals n'hi ha dos sense continguts adoctrinadors i cinc amb dos o menys continguts adoctrinadors. De la resta de llibres, com a màxim, hi ha 11 continguts adoctrinadors. Amb aquestes xifres a la mà, el síndic sosté que "no es pot afirmar que hi hagi un adoctrinament sistemàtic dels alumnes catalans a través dels llibres de text".

Amb tot, l'estudi del Síndic acaba amb algunes recomanacions, com incorporar en les instruccions del departament d'Educació algunes pautes adreçades a les direccions dels centres en relació al tractament de la situació política, elaborar materials didàctics per poder tractar temes controvertits o formar els docents perquè puguin respondre a aquestes situacions. Ribó també ha recordat que el "principal problema" del sistema educatiu és la "manca d'igualtat d'oportunitats" i ha reclamat avançar cap a un acord contra la segregació escolar.