El Síndic investiga per què un menor tutelat per la Generalitat va morir atropellat de matinada

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d'ofici per aclarir per quin motiu un jove de 17 anys, que estava sota la tutela de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, circulava per l'autovia l'A-27 amb un patinet diumenge a la matinada, quan va ser atropellat mortalment. Fonts de la DGAIA han explicat que el menor estava sota la seva tutela, que vivia en un pis en règim obert del Tarragonès, amb altres nois tutelats, a càrrec de l'entitat que gestiona aquest recurs residencial i que no es tractava de cap fuga del jove.

El menor va morir a les 06.25 h de diumenge, quan circulava amb el seu monopatí per l'autovia A-27, al terme municipal de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra també estan investigant l'accident, en què la conductora que va atropellar el noi va haver de ser atesa a l'hospital per un atac d'ansietat. El síndic ha demanat a la DGAIA que aclareixi quina mesura de protecció tenia el jove, si el menor estava sol en el moment de l'accident, per què es trobava al lloc dels fets i les decisions que s'hagin pres en relació amb el seu cas.

Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies han traslladat el seu condol als familiars, als amics i a l'equip educatiu que atenia el jove i han afegit que el menor estava sota tutela de la DGAIA des del març del 2017. Segons la Generalitat, el jove estava plenament integrat a l'entorn social i esportiu de la comarca i actualment estava seguint un itinerari de protecció individualitzat (IPI), que és un programa dedicat a treballar la realitat personal i familiar dels menors tutelats, oferint-los un acompanyament en la seva inserció laboral i d'habitatge.

Els IPI que ofereix la DGAIA tenen com a objectiu aconseguir una preparació progressiva dels nois quan s'acosten als 18 anys perquè aconsegueixin la seva independència personal d'acord amb les necessitats formatives i d'integració social i laboral. Malgrat que la DGAIA ha assegurat que no es tractava d'un menor fugat, ha demanat un informe a l'entitat social que gestiona el pis tutelat on vivia per conèixer per què anava per l'autovia en monopatí.