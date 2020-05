El Síndic demana que el curs que ve sigui presencial perquè la docència online no garanteix l'aprenentatge a tothom

Fa una setmana, en una reunió amb els sindicats, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, els va avançar que el curs que ve hauria de ser "híbrid", meitat online i meitat presencial, perquè no hi podrà haver tants alumnes a les aules a causa del coronavirus. Dissabte a la nit el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, va dir a TV3 que, malgrat que l'objectiu era que tota la formació fos presencial, com que les aules hauran de tenir la meitat d'alumnes, si no hi ha espais suficients per acollir l'augment de grups s'haurà de combinar la docència online i la presencial. Però el Síndic de Greuges no en vol ni sentir a parlar i demana als responsables de la conselleria que planifiquin com sigui el curs que ve perquè sigui "presencial per a tothom". "L'activitat lectiva a distància no garanteix el bon desenvolupament del currículum per al conjunt de l'alumnat", certifiquen des de la Sindicatura.

Segons l'estudi que han presentat aquest dimarts, tot i que les administracions, els centres i els docents han fet el que era al seu abast per mantenir el contacte amb els alumnes, hi ha "molts alumnes desfavorits que no han pogut seguir l'activitat lectiva de manera adequada". El Síndic constata quatre "desigualtats educatives" que s'han aguditzat durant el confinament i que tenen a veure amb les condicions materials de vida, les condicions de salut, les diferències del capital educatiu familiar i la bretxa digital. És a dir, que els problemes no es resolen tan sols enviant ordinadors i tauletes als alumnes que no en tenen, perquè al darrere hi ha dèficits d'acompanyament familiar i problemes de desafecció escolar, que ara s'accentuen amb el confinament.

Per garantir la igualtat de tots els alumnes, el Síndic demana evitar aquesta modalitat híbrida. "En cas que el curs que ve es desenvolupi a distància o en modalitat de semipresencialitat, l'impacte de la desigualtat educativa relacionada amb les oportunitats desiguals d'acompanyament familiar continuarà sent significatiu", avisa al text. Entre altres mesures, proposa buscar espais alternatius, com escoles a prop amb menys concentració d'alumnat desfavorit o equipaments municipals per fer-hi classe, o fins i tot modificar l'horari escolar per fer classe en grups més reduïts. A més, demana que el curs que ve "se simplifiqui el currículum" i s'intenti flexibilitzar al màxim l'aprenentatge, adaptant-se a cada infant.

Tot i això, també deixa clar que "un retorn precipitat" i "sense condicions" a les aules pot ser contraproduent. Per això demana que aquest curs s'acabi ja amb l'activitat lectiva a distància i els centres escolars només obrin per "una funció lúdica i de reforç escolar", i que es prioritzin els centres d'alta i màxima complexitat, on hi ha escolaritzats prop de 200.000 alumnes. De fet, per a aquests centres el Síndic demana un pla específic amb mesures de discriminació positiva que prevegin més recursos, com aquests dies ja han demanat Save the Children o Unicef. Cal incrementar, diu el Síndic, la dotació de personal de suport (tècnics d'integració social i promotors escolars) i també de l'àmbit de la salut (psicòlegs, logopedes...).

Precisament el departament d'Educació ha anunciat que el conseller, Josep Bargalló, explicarà dimecres a les 12.30 h el pla de desconfinament i reobertura dels centres educatius. Serà la primera roda de premsa del conseller des del confinament i tancament d'escoles, el 12 de març. Els sindicats han criticat que el departament estigui avisant els centres dels territoris que dilluns estaran en fase 2 si el ministeri de Salut ho aprova ( Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran) que hauran d'obrir, però ho estan fent "sense indicacions i sense cap acord social". "És una vergonya", han expressat des de CCOO.