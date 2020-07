La Síndica de Lleida considera el confinament del Segrià "injustificat" i que "vulnera la llibertat de circulació"

La síndica de greuges de Lleida, Dora Padial, considera que el confinament perimetral del Segrià decretat pel Govern "no està justificat ni és proporcional" i, a més, suposa "la vulneració indiscriminada del dret de llibertat de circulació". Padial creu que "la Generalitat no ha justificat per què no s'ha limitat a aplicar altres mesures menys restrictives per evitar el contagi, i igualment efectives, però que no posin en risc l'economia lleidatana".

En una queixa que ha fet arribar al síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i als grups municipals de la Paeria, la síndica també adverteix d'una situació "insostenible" a Lleida i que pot generar "més alarma social" si s'hi acaba aplicant un confinament domiciliari.

La valoració de Padial arriba just l'endemà que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, demanés canviar el marc jurídic actual per poder retenir persones "amb símptomes o diagnòstic declarat de covid-19" que ara mateix "desapareixen després de practicar-los les proves per no haver-se de confinar". De fet, Pueyo ha evitat comentar les crítiques de la síndica perquè "fa referència a decisions preses per la Generalitat i no per la Paeria", i ha dit que ella "té tota l'autonomia i llibertat per fer les seves consideracions".

De fet, la Síndica de Lleida concentra les crítiques en la gestió de la Generalitat, perquè "no va publicar íntegrament la resolució", posteriorment ratificada pel jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, en què es decretava el confinament perimetral de la comarca del Segrià, i això "va generar incertesa total entre la població" perquè va provocar la tornada precipitada de moltes veïns que eren fora del Segrià i que no sabien –perquè la resolució publicada no ho recollia– que podrien tornar-hi després de l'entrada en vigor de la mesura.

Segons diu, això discrimina alguns municipis, tot i que "la majoria no estan infectats pel virus". És el mateix que va dir ahir l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, quan va reclamar un confinament 'selectiu" que afecti només les zones on s'han detectat brots.

L'argument de les dades

La síndica de greuges remarca que el Procicat estableix que "només es podran imposar limitacions de drets i activitats quan s'activa la fase d'emergència 1", és a dir, "quan els contagis són superiors a 700 persones per cada 100.000 habitants", i "sembla que aquesta situació no s'ha produït mai" al Segrià, assenyala a l'escrit.

Padial defensa que, segons les dades publicades per la mateixa Generalitat, les corresponents a Tarragona, Girona i uns altres indrets de Catalunya semblen més greus que les de Lleida". I ho considera un "greuge comparatiu" pel que fa a altres brots que s'han produït, "alguns dels quals la Generalitat no menciona, encara que tota la ciutadania lleidatana coneix, i que afecta una comarca propera, on no s'han aplicat limitacions de mobilitat". "Els veïns del Segrià, i en concret de la ciutat de Lleida, tenen dret a estar informats del que passa al territori amb dades, transparència i rigor", afegeix. Tot i que no la cita directament, Padial es refereix a la comarca de la Segarra.

Alhora, Padial sol·licita al Síndic de Greuges que "obligui el Govern a justificar una decisió que determina que els lleidatans hagin de romandre a la comarca del Segrià durant part de l'estiu". També li demana que la Generalitat reforci "urgentment" la sanitat pública del Segrià, en concret els centres d'atenció primària, així com l'habilitació d'una línia directa d'ajudes que garanteixi que el teixit empresarial i social lleidatà "no es veurà encara més afectat del que ja ho està tal com es va fer a la Conca de l'Òdena". La síndica adverteix que si al tancament perimetral decretat al Segrià s'hi suma el confinament domiciliari, "comportarà que la realitat que viu la ciutat a l'estiu sigui insostenible i generi encara més alarma social de la ja existent".