El Sindicat d'Estudiants crida a la vaga a ESO i a la universitat aquest dimecres contra el masclisme a les aules

El Sindicat d'Estudiants ha cridat a la vaga a ESO i a la universitat aquest dimecres, 14 de novembre, arreu de l'Estat. La convocatòria té un to marcadament feminista i exigeix un canvi en el model educatiu que permeti erradicar actituds masclistes o patriarcals. Així, en un cartell difós a través de les xarxes socials per la delegació estatal del sindicat, es reclama la posada en marxa "immediata" d'una assignatura d'educació sexual "inclusiva, avaluable i obligatòria" als centres educatius públics i privats. Es demana que l'assignatura s'imparteixi tant a educació primària com a secundària, batxillerat i formació professional, i que serveixi per "educar en llibertat contra el masclisme i el sexisme, el maltractament i la cultura de la violació, contra l'homofòbia i la transfòbia".

♀️14 de Novembre Vaga General Estudiantil • Fora el masclisme de les nostres aules! #14NHuelgaEstudiantil



Exigim una assignatura d'educació sexual inclusiva que eduqui en llibertat contra el masclisme i la LGTBIfòbia als centres d'estudis! 👇 https://t.co/keh9slUEad pic.twitter.com/2IAbI6mg65 — Sindicat d'Estudiants🎗 (@SindicEstudiCat) 9 d’octubre de 2018

De la mateixa manera, els convocants exigeixen al govern que en la normativa interna dels centres d'estudi s'elimini qualsevol referència sexista i repressiva a la manera de vestir de l'alumnat, recollint "explícitament" el respecte a la llibertat sexual de tothom i als drets dels col·lectius LGTBI. A més, demanen que s'adoptin mesures disciplinàries "contundents" contra les actituds masclistes i sexistes que es puguin donar entre el professorat.

En canvi, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que comparteix amb el Sindicat d'Estudiants la demanda de matèries en educació sexual com a manera de pal·liar les agressions masclistes i LGBTIfòbiques "dins l'estructura patriarcal i capitalista" a la qual "responen els centres educatius", ha lamentat que la vaga s'hagi convocat "uns dies abans" de la jornada d'actes organitzada el 25 de novembre en el marc del Dia Internacional contra les Violències Masclistes.

Així, el SEPC entén la convocatòria d'aquest dimecres com una mostra de "menyspreu" a la tasca conjunta de coordinació per a les diades feministes. Per això, la formació ha decidit no sumar-se a la iniciativa.