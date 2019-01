El Sindicat de Llogaters i la PAH ocupen la seu del PSC per exigir a la Moncloa una regulació dels lloguers

Una trentena d'activistes del Sindicat de Llogaters i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ocupen des d'aquest matí la seu del Partit Socialista de Catalunya, al carrer Pallars de Barcelona, per reclamar una limitació dels preus dels lloguers per part del Govern espanyol. La protesta ha estat convocada davant l'aprovació prevista per demà d'un Reial Decret de mesures urgent en matèria d'habitatge, que segons les entitats "no inclou cap mesura per regular els preus".

En un comunicat, el Sindicat de Llogaters exigeix que la mesura no es porti a votació al Congrés si no s'hi fa cap canvi en aquest sentit i critica que la seva única mesura "destacable" és l'augment dels anys de contracte. Tot i això, també denuncien que l'ampliació del termini ja està repercutint en pujades "molt abusives dels preus" i reivindiquen un increment del temps de preavís davant la finalització dels contractes de lloguer.

A partir de les 18 h, més manifestants s'han concentrat a les portes de la seu socialista i, segons han denunciat a Twitter, el partit ha tancat una quinzena d'activistes a dins.

Ara mateix al carrer Pallars, 191, es comença a notar caloreta. Tots a una, exigint al @Socialistas_cat que compleixin amb el que és millor per a la gran majoria #RegulacionAlquileresYA Vine i lluita pel teu dret a un lloguer just. T'esperem✊🏾 pic.twitter.com/MMhcGlsR7B — Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) 21 de gener de 2019

Per la seva banda, en una roda de premsa el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha expressat el seu respecte per la mobilització: "Ens han dit que seran respectuosos amb les instal·lacions i que només volen fer evident la protesta. Si això és així, no hi tenim cap inconvenient. Fins ara està sent així. La política és això".