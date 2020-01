El Sindicat de Llogaters reclama una moratòria dels pisos turístics a Girona per frenar l'augment dels lloguers

Aplicar una moratòria pels pisos turístics, incentivar l'habitatge de protecció oficial i adquirir pisos per a la borsa pública. Aquestes són les principals receptes per garantir l'accés a l'habitatge a Girona del Sindicat de Llogateres. L'entitat ha dut a terme la seva primera acció a la capital gironina amb una bustiada per reclamar a l'Ajuntament i a la resta d'administracions públiques que regulin els preus dels pisos. "Si hi ha habitatges dedicats només al turisme, vol dir que els veïns i les veïnes seran expulsades. I això també farà que els preus augmentin en un escenari en què no hi ha cap regulació de preus. S'ha de facilitar que la població més afectada pugui tenir un accés més fàcil a l'habitatge", ha defensat un dels membres del Sindicat, Aliou Diallo.

El Sindicat de Llogateres va néixer a Barcelona a finals del 2017 per "defensar el dret a l'habitatge" i reclamar un "lloguer assequible i digne". Ara l'entitat, que suma uns 2.000 adherits, ha arribat a la ciutat de Girona de la mà de la plataforma veïnal + barris, - pisos turístics, amb qui aquest matí han fet una bustiada al barri de la Devesa per denunciar els "preus prohibitius" dels habitatges.

Per intentar abaixar-ne el cost, l'entitat ha proposat que l'Ajuntament apliqui una moratòria per als habitatges destinats a ús turístic: "Tenim un problema d'excés de pisos turístics: 866, la majoria concentrats al Barri Vell. Això significa que un 17,8% dels habitatges de la ciutat s'han eliminat per a la ciutadania i ara són només d'ús turístic", ha denunciat un dels membres de + barris, - pisos turístics, Adrià Plazas.

Plazas també ha criticat que l'equip de govern de Marta Madrenas hagi encarregat un estudi per saber quin impacte tenen els pisos turístics sense abans aturar la seva proliferació: "Demanem que l'Ajuntament es replantegi si és el moment de fer un estudi i no el moment de fer una moratòria. Perquè ja hi ha un estudi d'habitatge que reflecteix que hi ha unes dinàmiques de gentrificació".

"L'Ajuntament podria fer més del que està fent"

Així mateix, les plataformes demanen al consistori que ampliï la borsa d'habitatge de protecció oficial amb la compra de pisos. "La llei d'habitatge preveu que un 15% dels habitatges del parc urbà haurien de ser per a polítiques d'accés a l'habitatge, i a Girona la proporció és del 7,1% i els pisos de propietat de l'Ajuntament no arriba al 0,3%. L'Ajuntament podria fer més del que està fent", ha subratllat el representant de + barris, - pisos turístics.

En aquest sentit, Diallo ha afegit que, a finals del 2018, l'Ajuntament va obrir una convocatòria per comprar pisos per ajudar els joves a emancipar-se, però que va quedar deserta perquè només s'hi van presentar dues ofertes i no complien els requisits. "Aquestes solucions esporàdiques, a més d'ineficients, acaben sumant-se a una problemàtica que és cada cop més gran i que necessita una solució", ha ressaltat.

Els pròxim passos de l'entitat a Girona seran fer més bustiades en altres barris de la ciutat, sumar complicitats amb associacions com la PAH i arribar als pobles veïns com Salt, on, segons Diallo, "hi ha un problema de racialització perquè moltes persones no poden accedir a l'habitatge per motius racials". Actualment el Sindicat de Llogateres està present a una desena de ciutats catalanes.