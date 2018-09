Centenars de mossos protesten per la falta d'efectius

Centenars d'agents dels Mossos d'Esquadra –sense uniforme i vestits de negre– es concentren, des de primera hora d'aquest matí de dilluns, a les portes de la conselleria d'Interior, convocats per la plataforma MosS.O.S, per demanar que s'incrementi el nombre d'agents del cos i que es reverteixin les retallades. Fan la protesta, que compta amb el suport de tots els sindicats, coincidint amb la celebració del Consell de Policia, amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) alerta que la falta d'agents s'està traduint en un increment dels delictes i que es nota, especialment, en els serveis de seguretat ciutadana, que molts cops s'estan derivant a les policies locals.

Els manifestants han lliurat a Interior, abans de l'inici del Consell de la Policia, un "dossier de greuges" amb les principals reivindicacions del col·lectiu. Critiquen la "vergonyosa comparació respecte a altres funcionaris de la Generalitat" i policies locals que, segons MosS.OS, pateix el cos, i lamenten que la deixadesa els ha deixat en situació de perill personal per la falta d'efectius i les retallades.

En una entrevista a TV3, el secretari general del sindicat, Toni Castejón, ha assegurat que la falta d'efectius és molt notòria a Barcelona, com denuncia, de fet, el govern d'Ada Colau, que divendres va tornar a demanar –sense èxit– al conseller que es reforci la presència d'agents a Ciutat Vella. Segons Castejón, a les nits al districte de l'Eixample ara hi pot haver només un o dos agents patrullant. Per això la reivindicació del sindicat és incrementar la plantilla des dels 16.800 agents actuals fins als 18.000 com a mínim. "Si no tens efectius, la gent actua impunement", ha apuntat Castejón en referència al repunt de delictes.

"Ens hi va la seguretat de tots", ha avisat Castejón, que ha detallat que el cos porta anys "fent la mateixa feina" tot i que, assegura, uns 600 agents han marxat a cossos de policia local i no s'ha reforçat la plantilla.

Els policies que s'han concentrat avui davant de les portes d'Interior denuncien també que se'ls estan pagant les hores extres per sota del preu de les hores ordinàries i que tenen pendent de recuperar la paga extra dels anys 2013 i 2014. La concentració la convoca la plataforma MosS.O.S, que va néixer d'un grup de Telegram, i a la qual, ha dit Castejón, el seu sindicat dona suport. "És molt greu que un cos policial no pugui anar a un servei perquè no tenim patrulles", ha criticat el portaveu sindical, que ha reconegut que molts d'aquests serveis s'estan derivant a les policies locals.

"L'1-O va ser un dia molt complicat"

Castejón també s'ha referit al dispositiu policial de l'1-O: un dia "molt complicat" perquè era "un dispositiu gran i hi havia molts llocs per cobrir". Segons el portaveu sindical, del que va passar aquell dia "tot és qüestionable" i "es va demostrar que la coordinació policial és una estafa" perquè, ha dit, els altres cossos van arribar "de manera radical en contra del que feien els Mossos". "Tothom hauria de fer molta autocrítica", ha conclòs.