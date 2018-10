Els sindicats dels Mossos critiquen la falta de previsió en el dispositiu de commemoració de l'1-O

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra han criticat la falta de previsió del dispositiu de seguretat de la manifestació commemorativa de l'1-O d'aquest dilluns a Barcelona, que va comptar amb només dues unitats de la Brigada Mòbil (Brimo). Ho han fet en diversos comunicats i en els seus comptes de Twitter.

El sindicat majoritari, el SAP-Fepol, ha criticat que els agents de seguretat ciutadana estiguin duent a terme tasques d'ordre públic "per la falta d'efectius sense tenir ni la formació ni els materials adequats, cosa que posa en risc la seva seguretat". "Com és possible que ningú preveiés el que podia passar avui?", S'han preguntat, a més de condemnar els actes violents davant del Parlament i fer una crida a la responsabilitat en un comunicat.

El sindicat ha exigit als responsables polítics que defensin els Mossos, ha lamentat la instrumentalització del cos i ha reclamat respecte pels agents, que actuen per mantenir l'ordre públic i la seguretat ciutadana.

Des del SME, per la seva banda, han reclamat explicacions per la falta de previsió i pel fet que fossin els agents de seguretat ciutadana els que haguessin de garantir la seguretat davant del Parlament, amb tots els Mossos desbordats: "Lamentable, inadmissible, irresponsable!"

L'SPC ha reclamat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, i la direcció de Mossos per "irresponsables" pel dispositiu dissenyat, que posava en greu risc els operatius. Han criticat que "la institució més important de Catalunya hagi estat atacada" i que un grup de violents intentés accedir al seu interior.

La USPAC s'ha dirigit al president de la Generalitat, Quim Torra, per retreure-li que encoratgi la violència i posi "contra les cordes" els Mossos, i assegura que si algú surt ferit serà responsabilitat seva i de la cúpula d'Interior.