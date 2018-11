Sindicats de Mossos denuncien la DGAIA per possible abandonament de menes a les comissaries

El Sindicat de Policia de Catalunya (SPC) i el Sindicat de Comandaments (COPCAT) han denunciat avui davant la Fiscalia a la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) per un delicte d'abandonament dels Menors Estrangers No Acompanyats (MENES) que, des de fa mesos, pernocten a les comissaries.

Segons un comunicat el SPC, els sindicats policials han demanat a la Fiscalia Provincial de Barcelona que "investigui i denunciï" si la directora general de la DGAIA pot haver comès un delicte dels articles 226, 229 o 230 del Codi Penal, que regulen l'abandonament o l'incompliment dels deures legals d'assistència per part de persones o organismes que tenen atribuïda la pàtria potestat dels menors.

"Malgrat les advertències públiques i els diferents requeriments per escrit a la DGAIA", que no facilita en ocasions un allotjament immediat per a aquests menors, alguns MENAS continuen acudint a les dependències policials, on "pernocten i viuen en pèssimes condicions", ha afegit el sindicat.

Els sindicats consideren que "no han tingut més remei que prendre mesures" davant l'afectació del servei i dels menors que, segons el comunicat, "sobreviuen amb el menjar que els mateixos agents els compren".

Fa dues setmanes, asseguren, la conselleria d'Interior va corregir la "negativa pública i continuada" de la DGAIA, que defensava que ja no persistia aquesta situació de desemparament dels MENES.

El conseller Miquel Buch va admetre, el passat dia 16, que les comissaries dels Mossos d'Esquadra no són un lloc apropiat per acollir a aquests joves perquè no són delinqüents, encara que no va posar cap data límit per impedir que segueixin pernoctant en dependències policials.