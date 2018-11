Sindicats d'ensenyament, salut i administració pública criden a la vaga el 29 de novembre per revertir retallades

Sindicats d'ensenyament, salut i administració pública han cridat a la vaga el dijous 29 de novembre per exigir la reversió de les retallades i uns pressupostos socials. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Confederació General del Treball (CGT), la Intersindical-CSC, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), el Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocat aturades de 24 hores a centres educatius i sanitaris i vaga parcial de dues hores -de 12 a 14h- a la resta de funció pública de la Generalitat, així com una manifestació unitària a les 12 hores del 29-N que anirà de plaça Universitat de Barcelona al Parlament.

En roda de premsa aquest dimarts, representants dels sindicats han criticat que les retallades "extraordinàries" que va aplicar la Generalitat amb la crisi econòmica han esdevingut "ordinàries" i encara no s'han revertit amb la recuperació econòmica. El portaveu de la IAC, Marc Casanovas, ha dit que és una qüestió de "pura dignitat" posar sobre la taula les reivindicacions dels sectors de la funció pública en un període de tramitació de pressupostos, i que coincidiran en una mobilització conjunta.

7.200 professors més i rebaixa de les taxes universitàries

En l'àmbit de l'educació, la USTEC-STEs (sindicat que forma part de la IAC), l'ASPEPC-SPS, la CGT Ensenyament, la COS i el SEPC han denunciat "l'infrafinançament" del sector. Concretament, el portaveu de la USTEC-STEs, Ramon Font, ha demanat a les forces polítiques que tirin endavant un pressupost amb més despesa social i ha exigit 7.200 dotacions de professorat més, entre d'altres. La portaveu del SEPC, Laia Casas, ha exigit al vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que inclogui als pressupostos per al 2019 la rebaixa del 30% de les taxes universitàries.

El representant de la CGT Ensenyament Pedro Mercader ha exigit uns pressupostos que no siguin "de misèria" i ha dit que no aconseguir l'aprovació dels comptes per a l'any que ve no pot ser excusa per no invertir més en educació. "Es pot fer igualment", ha reblat Mercader, que ha lamentat que les retalles s'han "cronificat" i ha demanat que s'aturin les subvencions a les escoles privades. ""No estem demanant una millora. Estem demanant tornar a estar en les condicions que estàvem abans de les retallades", ha insistit el portaveu de l'ASPEPC-SPS Xavier Massó.

Recuperar plantilles i acabar amb les llistes d'espera als hospitals

A l'àmbit de la salut, la CATAC-CTS (IAC) i la Intersindical-CSC, també han demanat tornar a les "condicions prèvies" al 2010. La representant de la CATAC-CTS Candi González ha afirmat que s'han perdut uns 5.000 professionals a l'Institut Català de la Salut (ICS) i ha demanat que es recuperin les plantilles, s'acabi amb les llistes d'espera i es reverteixi la privatització de la salut pública. Des de la Intersindical-CSC Nestor Sastre ha denunciat que la situació "no és sostenible" i els professionals de la salut no treballen amb prou garanties.

Retorn de la paga extra als funcionaris

Pel que fa a la resta de l'administració pública, que només se suma amb una aturada parcial entre les 12 i les 14 hores del 29-N, una de les principals reivindicacions és el retorn de les pagues extres pendents de 2013 i 2014. Els sindicats del sector IAC-CATAC i la Intersindical-CSC han denunciat la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris i la temporalitat dels contractes. La portaveu de la IAC-CATAC, Assumpta Barbens, també ha criticat la gestió del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.

Els sindicats majoritaris a Catalunya CCOO i UGT han convocat una altra vaga a tot el sector públic el 12 de desembre per exigir el retorn de les pagues extres pendents i van demanar dilluns que sigui la "gran mobilització" dels funcionaris. Els sindicats convocants del 29-N no donen suport a la convocatòria del 12-D. Casanovas (IAC) ha criticat que la manera com s'ha convocat la vaga del 12 de desembre és "una manca de respecte" i una "irresponsabilitat".

Casanovas ha defensat que el 29-N és el dia en el qual confluiran les reivindicacions dels sectors, en una vaga que s'ha convocat des de les bases. Altres sindicats, com la CGT o l'ASPEPC-SPS, han qüestionat que el 12-D només s'hagi convocat per demanar el retorn de les pagues extres quan hi ha moltes altres reivindicacions sectorials sobre la taula. Tanmateix, tots els sindicats han assegurat que boicotejaran la vaga dels sindicats majoritaris.