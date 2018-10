Sis agents de l'Ertzaintza a judici per la mort d'un jove per l'impacte d'una pilota de goma

Sis agents de l'Ertzaintza s'asseuran aquest dilluns al banc dels acusats pel cas del jove aficionat de l'Athletic de Bilbao que va morir fa més de sis anys després de rebre l'impacte d'una pilota de goma al cap al voltant de l'antic estadi de Sant Mamés. Els agents s'enfronten cadascun a penes de quatre anys de presó i la inhabilitació especial per seguir treballant com a policies. Els acusen d'homicidi amb impudència greu.

L'única acusació és la de la família de la víctima, perquè la fiscalia –que no veu delicte en l'actuació dels policies– demana la lliure absolució. El judici s'allargarà fins al 9 de novembre perquè està previst que hi declarin més d'un centenar de testimonis.

Iñigo Cabacas va resultar ferit de gravetat el 5 d'abril del 2012 a la nit durant una càrrega policial que va fer l'Ertzaintza arran dels incidents a Bilbao després del partit entre l'Athletic i el Schalke 04. El jove va rebre l'impacte al cap d'una bala de goma, va estar ingressat quatre dies a l'hospital i va morir.

Homicidi imprudent

El primer dia del judici declararan els sis acusats. Tres d'ells son comandaments del cos que van participar en el dispositiu policial del 5 d'abril del 2012 que es va establir amb motiu del partit, que havia sigut qualificat d'alt risc. L'advocada de la família de Cabacas, Jone Goirizelaia, considera els policies responsables d'un delicte d'homicidi imprudent. Segons el seu escrit d'acusació, van disparar les bales de goma "en condicions que infringeixen els més elementals principis bàsics d'actuació".

A més, assegura que "no consta que fos necessari" utilitzar pilotes de goma i subratlla que la distància a la qual van disparar "era mortal de necessitat" si es tocava el crani, com va passar en el cas de Cabacas. Durant el judici hauran de declarar més de cent testimonis, entre els quals molts ertzaines i vuit agents de la Policia Nacional, que és el cos que va fer la reconstrucció dels fets.

La fiscalia creu que no ha pogut determinar qui va disparar la pilota de goma que va impactar en Cabacas ni qui va ordenar la càrrega policial. La jutge del cas va enviar a judici tres comandaments del cos. Creu que, si bé era "absolutament impossible" determinar l'autor del tret mortal, els tres comandaments acusats "van ordenar directament disparar o bé, sent el comandament superior, van permetre que els agents sota el seu comandament disparessin trets amb pilotes de cautxú en condicions que infringien els principis professionals bàsics més elementals d'actuació".

Així mateix, argumentava que es van infringir les "normes elementals de prudència professional" perquè la distància entre els agents i el grup de persones era "inadequada" i prou a prop per "causar resultats letals". També va argumentar que disparant trets amb pilotes de goma es posava "necessàriament en risc la seguretat de les persones aplegades en el lloc". Finalment, també mantenia que en el moment de la càrrega "no hi havia les circumstàncies de risc greu que fessin necessari l'ús de pilotes de goma". L'Audiència Provincial va ampliar el processament contra tres agents més, que havien disparat bales de goma.