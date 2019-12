Sis de cada deu conductors habituals renunciarien al cotxe si millorés el transport públic

Els usuaris habituals de cotxe privat de l'àrea de Barcelona no troben prou convincents les alternatives de transport públic. Sis de cada deu asseguren que la millora en el servei de trens i autobusos seria el que els faria canviar el seu mitjà de transport quotidià, segons conclou un estudi de la Fundació Creafutur –impulsada per Esade–. Poc més d'una quarta part dels conductors (el 26,7%) declaren que estarien disposats a canviar el cotxe particular per una combinació de transport públic i serveis de mobilitat com ara moto o bicicleta compartida, un percentatge que varia poc respecte al de fa dos anys (24,6%), quan es va publicar la primera edició de l'estudi.

Davant la imminent entrada en vigor de la zona de baixes emissions (ZBE), que vetarà la circulació als cotxes sense etiqueta ambiental a la ciutat, els conductors valoren com les millors alternatives comprar-se un cotxe o una moto no contaminants (43,6%) o bé els aparcaments dissuasius, ja sigui a l'entrada de Barcelona (33,2%) o bé a l'estació de transport públic més pròxima (34,8%).

L'estudi calcula que la implantació d'un peatge urbà a Barcelona faria que un 28% dels conductors deixessin el cotxe privat, mentre que un augment de la contaminació tindria un impacte inferior en els hàbits dels usuaris: només un 21,6% ho veu com un motiu per abandonar el vehicle privat en favor d'alternatives. Aquest percentatge ha crescut lleugerament en els últims dos anys, ja que en el primer informe era del 17%.

Els incentius de les empreses als treballadors per canviar el transport privat pel públic convencerien un de cada quatre conductors habituals, segons Creafutur. Un 65% dels enquestats asseguren que no tenen cap ajuda en matèria de mobilitat per part de la seva empresa.

Menys interès dels joves per tenir cotxe

La previsió d'ús del cotxe privat a deu anys vista baixa lleugerament respecte al 2017: un 62% dels enquestats auguren que en faran el mateix ús que ara (fa dos anys eren el 60%), mentre que un 20% assegura que l'utilitzarà menys (respecte al 17,6% del 2017). En qualsevol cas, un 65% dels enquestats declaren que tindran cotxe propi els pròxims deu anys.

En el cas dels joves, la intenció de comprar-se un cotxe entre els que avui no en tenen es redueix del 26% al 17%. La meitat dels enquestats de 18 a 29 anys asseguren que no tenen cotxe de propietat, per sobre del 31% de la població en general. A més, tres de cada quatre enquestats joves (76%) declaren tenir carnet de conduir, un percentatge inferior al del conjunt de la població, que és del 87%.