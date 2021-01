Mig miler de persones esperen a l'aeroport de Barajas per poder agafar un avió

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas mantindrà la suspensió d'operacions almenys fins a aquesta tarda, tal com ha informat el ministeri de Transport. La situació meteorològica continua sent un perill per a la mobilitat i, de fet, les autoritats ja han advertit que la reobertura de l'activitat serà "molt gradual". En aquests moments hi ha 600 passatgers a les terminals 1 i 4 esperant per poder agafar un avió. Segons el ministeri, se'ls ha ofert mantes i begudes calentes i s'han habilitat espais per a famílies i passatgers amb necessitats especials. "Molts d'ells han rebut opcions d'allotjament de les aerolínies, però han preferit esperar-se a l'aeroport", asseguren.

Aquest migdia, a les 13 h, el ministeri tornarà a "avaluar" la situació per concretar quan es podrà reprendre l'activitat. Els treballadors van treure la neu de dues de les quatre pistes i, aquesta matinada, la Unitat Militar d'Emergències (UME) ha col·laborat en fer el mateix als espais d'estacionament dels avions. No obstant, la feina de neteja continua, ja que, assevera el ministeri, es porta a terme d'una manera "molt més estricta" que en una carretera "per seguretat".

També caldrà que la vintena d'avions que ahir van ser desviats a altres aeroports tornin a Barajas per poder tornar a operar dilluns vinent. Ahir es van cancel·lar 381 vols i avui ja s'han suspès 100 dels 283 vols que s'havien previst.

Tots els AVE suspesos

Els trens d'alta velocitat i també els de Rodalies amb origen o destí a Madrid continuen suspesos, així com les connexions transversals del nord i el sud amb Catalunya i comunitats com el País Valencià i la Regió de Múrcia. "L'únic corredor operatiu continua sent el Mediterrani", detalla el ministeri, que informa que s'han pogut arreglar les instal·lacions afectades per la neu a Atocha i Chamartín, i en el recorregut dels trens d'alta velocitat excepte cap a Barcelona, on "no ha deixat de nevar" i la línia està encara afectada pel temporal, i cap a llevant, on es continua treballant.

Pel que fa a les carreteres, Transport informa que hi ha 716 vies afectades per la neu i 165 tallades al trànsit, entre les quals la C-25 a Girona, mentre que s'ha de circular amb cadenes en totes les carreteres de Madrid, dues a Saragossa i una a Terol, així com en 400 vies de la xarxa secundària.