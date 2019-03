Sis detinguts pel robatori de 35 quilòmetres de cablejat telefònic en poblacions rurals

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones com a presumptes autores de cinc robatoris amb força de cablejat telefònic en poblacions rurals de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra. Els lladres, amb edats compreses entre els 27 i els 51 anys, van sostreure 35 quilòmetres de cables de telefonia i van deixar sense servei telefònic durant dies més de 6.000 usuaris. La policia estima que en un any i mig el grup va donar sortida a unes disset tones de coure robat de les instal·lacions telefòniques, i que amb aquest material haurien aconseguit un benefici superior als 72.000 euros.

Segons fonts policials, els autors dels robatoris actuaven sempre seguint el mateix patró: cometien els robatoris de nit, i sempre escollien zones boscoses pròximes a carreteres secundàries, on les línies telefòniques estiguessin adjacents a la via. Tot seguit, els lladres despenjaven els cables sense arribar a tallar-los per evitar afectar el servei telefònic i s'enduien en diferents dies els cables seccionats a una zona agrícola de Ripollet, on en retiraven l'aïllant per quedar-se només el coure.

Dos dels integrants de la banda eren els propietaris d'una empresa de reciclatge de metalls de Montcada i Reixac, des d'on donaven sortida al coure sostret, segons els Mossos. Els lladres, per no aixecar sospites, falsejaven els llibres de registre i les factures perquè no hi constessin les quantitats reals de metalls venuts ni els diners obtinguts en les operacions de compravenda.

El grup va arribar a efectuar fins a 52 robatoris de cable telefònic en diferents punts de la demarcació de Girona. Més de la meitat dels robatoris es van concentrar a la comarca de l'Alt Empordà. En total van emportar-se 35 quilòmetres de cablejat. L'espoliació va causar uns danys valorats en més de 300.000 euros i va deixar sense línia telefònica prop de 6.000 veïns. "Amb aquestes accions –explica el comunicat dels Mossos– van causar greus perjudicis de seguretat i assistència bàsica, com ara deixar inactius els polsadors d'emergències de persones amb necessitats d'atenció especial".



La investigació policial també ha permès demostrar que el grup hauria participat en uns altres cinc robatoris similars, comesos entre el 3 de gener i el 27 febrer del 2019 en diferents poblacions de l'Alt Empordà, el Bages i la Segarra. Els detinguts, després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat amb mesures cautelars.