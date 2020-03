Sis infectats a l'Ebre per coronavirus

A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre s'han detectat els primers sis positius per coronavirus. Els infectats són una dona de 30 anys d'Ulldecona que presenta una simptomatologia lleu i que es troba en aïllament domiciliari; una dona de 75 anys, una de 48 anys, un home de 52 anys i un noia de 18, de Tortosa, en aïllament i seguiment domiciliari. També hi ha una dona de 69 anys, amb patologia més greu però estable. Es troba ingressada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Entre els casos positius hi ha una persona de l'equip de cirurgia general de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per la qual cosa tots els membres de l'equip es troben en aïllament domiciliari.