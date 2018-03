Sis mesos de presó o més de 1.000 euros de multa per insultar els Mossos a les xarxes

El jutjat penal número 3 de Tarragona ha condemnat un home a sis mesos de presó o a més de 1.000 euros de multa per haver insultat el cos dels Mossos d'Esquadra a les xarxes. El condemnat va escriure l'any 2016, arran del suïcidi d'un agent dels Mossos que havia matat la seva parella, uns comentaris a la notícia de la versió digital del 'Diari de Tarragona'. El 2015 també havia escrit altres insults dirigits als Mossos al seu perfil de Facebook. En els comentaris, segons la sentència, l'home havia acusat el cos policial de "criminals, fills de puta i gossos". També havia escrit "'Fuck the police'" i "'Fuck' Mossos d'Esquadra".

El condemnat es feia passar per regidor de l'Ajuntament de Torredembarra i té antecedents penals. El jutjat l'ha condemnat a pagar tres euros diaris de multa durant 12 mesos (per tant, més de 1.000 euros) o, en cas d'impagament, a sis mesos de presó, per un delicte d'injúries greus al cos dels Mossos d'Esquadra. La denúncia contra l'home la va presentar el sindicat dels Mossos USPAC, majoritari al Camp de Tarragona, i la Generalitat no hi va comparèixer. En un comunicat des del sindicat han lamentat que l'administració catalana es "desentengués" del cas.