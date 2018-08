Sisè dia d'apagada a sis blocs de la Zona Franca

Els prop de 60 veïns dels sis blocs de pisos que han sortit al carrer aquesta nit ho han fet meitat com a protesta i meitat per prendre la fresca, si és que se li pot dir així als 28 graus de temperatura que fa aquesta nit a Barcelona, ni que sigui pel contrast amb una calor que és pitjor entre quatre parets quan no hi ha cap aparell per refrescar-se. És la sisena nit que es queden sense llum al carrer Foneria, cantonada carrer dels Ferrocarrils catalans, i sense l'aire condicionat ni un ventilador és difícil estar-se a casa. Però a més, així, comparteixen amb els altres el seu descontentament per la situació i el fan visible a les autoritats, com per exemple quan a la matinada d'avui alguns d'ells han decidit fer una seguda com a mode de protesta. Asseguts a un pas de vianants tallant un carrer, alguns dels veïns han encés les llanternes dels mòbils, que contrastaven amb la foscor de fons de les seves llars. La Guàrdia Urbana ha intervingut amb diàleg i la seguda ha acabat sense incidents.

El Vitaly Gorlychev és un dels veïns afectats i aquest matí ha decidit enviar un correu a diversos líders polítics i mitjans de comunicació per expressar la seva indignació, que ha anat a més quan han trucat a personal de manteniment i els han dit que no poden fer res "perquè l'Ajuntament ha instal·lat uns fanals que s'alimenten de la llum dels blocs", explica en Vitaly per telèfon que els han explicat els tècnics. És per això, diu, que els han explicat que no poden reparar-ho. Avui, han tornat aparéixer per intentar solucionar-ho als transformadors, un cop més sense éxit.

540x306 Foscor al carrer Foneria, on els veïns han sortit a protestar i prendre la fresca / MANOLO GARCÍA Foscor al carrer Foneria, on els veïns han sortit a protestar i prendre la fresca / MANOLO GARCÍA

"Creiem que és per l'onada de calor, que l'energia no ha pogut aguantar l'ús dels aires condicionats", explicava durant la tarda el Vitaly. Però, un cop l'onada ha passat i s'han desactivat les alertes, ha tornat a passar el mateix aquesta nit, prop de les onze de la nit. Els dies anteriors, entre les 22 hores i la una o les dues de la matinada, assegura el Vitaly, han estat sense llum al voltant dels sis blocs. "Fins i tot hi ha un home que s'ha de fer diàlisis i no pot", explica. "Aquests dies estem intentant anar a sopar abans de quedar-nos sense llum", afegeix amb un cert to d'humor. "Un dia pot passar, dos també, però tants, no hi ha dret", afegeix, mentre esperen respostes de l'Ajuntament, amb els quals han intentat contactar per vies informals.