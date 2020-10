L'esvoranc entre Sitges i Vilanova complicarà la mobilitat a Rodalies fins dimarts

Un esvoranc a les vies entre Sitges i Vilanova després de l'aiguat de les últimes hores afecta la circulació de trens des de primera hora d'aquest matí. La circulació es fa en via única, cosa que provoca retards a les línies R2 sud de Rodalies i als serveis de Regionals R13, R14, R15, R16 i R17. Els treballs per reparar-lo han començat aquesta tarda, però la previsió és que durin fins dimarts al matí, per la qual cosa Renfe ja prepara transport alternatiu per assumir l'increment de mobilitat que preveu per demà a al tarda.

Segons ha explicat l'operador ferroviari, s'ha establert una nova programació de servei de Rodalies de la línia R2 sud i, en previsió de l'augment de demanda per la tornada del pont del Pilar, hi haurà un servei d'autobusos que s'activaria entre Vilanova i Sitges per garantir la mobilitat als viatgers.

Les concrecions sobre quan tornarà a estar plenament operatiu el tram dependran d'Adif, que és qui ha de fer els treballs. Igualment, serà el gestor d'infraestructures públic qui determinarà si podran o no circular els trens de mercaderies els pròxims dies.