Somescola crida a la unitat i a sortir al carrer en defensa de l'escola catalana: "No hi ha cap fissura"

Primer van ser una quarantena d'entitats de la comunitat educativa les que van convocar una manifestació per al dissabte 17 de març en contra dels "atacs" a l'escola catalana i en defensa de la immersió lingüística. Finalment, la marxa es farà sota el paraigua de Somescola, la plataforma unitària en defensa del model d'escola catalana. "No hi ha cap fissura en la defensa del nostre model, al contrari", ha dit Marcel Mauri, president d'Òmnium Cultural, una de les entitats que forma part de Somescola. Mauri ha cridat a la "confluència" per fer una "marxa transversal i unitària" en contra les polítiques educatives del govern espanyol del PP.

"Estem farts de xantatges", ha dit Mauri, que ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy de "jugar" amb el "model d'èxit" de l'escola catalana, que ha definit com una "garantia de cohesió social" i el "gran consens de país". "És necessari que hi anem plegats per deixar clar que no aconseguiran que l'escola sigui un element de divisió", ha dit.

Hi ha aprofundit Xavi Corbera, del Moviment de Recerca Pedagògica de Catalunya. Segons ha dit, és important sortir al carrer perquè els plans de Rajoy van "més enllà" de "carregar-se la immersió lingüística": "Vol carregar-se la convivència del país dividint-nos entre dues llengües", ha denunciat. Carme Roca, de la Fapac, ha fet una crida a sumar-se a la manifestació davant l'amenaça de la casella lingüística que vol imposar el govern espanyol en el formulari de preinscripció per estudiar en castellà.

Roca també ha dit que hi ha dubtes sobre si es podran resoldre a temps les incidències a causa del retard en la preinscripció escolar (començarà gairebé un mes més tard del que és habitual). Encara que la conselleria d'Ensenyament va argumentar que ajornava uns dies l'inici dels tràmits perquè ho havia demanat la comunitat educativa, Roca ha dit que a les famílies no els consta que hi hagués aquesta petició. Amb el canvi de dates, la Generalitat també guanya temps perquè hi hagi un nou Govern, s'acabi el 155 i per tant la conselleria es reactivi de nou, ja sense el control i la intervenció del ministeri.

La concentració, que sortirà a les 17.00 h de la cruïlla de Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere i anirà fins al passeig Lluís Companys de Barcelona, durà el lema "L'escola no té por". Els organitzadors preveuen una gran mobilització, malgrat que per dissabte també hi ha convocades una manifestació de pensionistes al matí i una contra l'extrema dreta a la tarda. "Es pot fer el triplet", ha ironitzat Mauri.