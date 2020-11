Sopar de 6 persones com a màxim i toc de queda a partir de la una: la proposta de Sánchez per a la nit del Nadal i la nit de Cap d'Any

A un mes de la nit de Nadal, el govern espanyol ha filtrat la proposta de restriccions de cara a la celebració d'unes festes marcades pel coronavirus. Segons un esborrany avançat per El Mundo i al qual ha tingut accés l'ARA, el ministeri de Sanitat proposa limitar a sis persones les reunions familiars i socials durant el Nadal. A més, planteja fer dues excepcions al toc de queda: que tant la nit de Nadal com la nit de Cap d'Any no comenci fins a la una de la matinada i duri fins a les sis del matí.

La proposta s'està estudiant en una comissió específica i hauria de tenir el vistiplau de la majoria de comunitats autònomes en el marc del consell interterritorial de salut. Es tracta d'una proposta diferent de la catalana, en la qual la Generalitat va plantejar la setmana passada que les reunions es poguessin ampliar a deu persones durant les festes de Nadal si les dades eren favorables.

L'esborrany del ministeri de Sanitat recomana que els àpats de Nadal es limitin al grup de convivència habitual. Ara bé, en el cas que hi hagi un membre extern, fixa que les reunions privades siguin de sis persones com a màxim, independentment si són familiars o no. És a dir, una família nombrosa de cinc persones, podria convidar una sola persona. En aquest context, es demana mantenir al màxim les mesures de precaució: mascareta, higiene de mans, distància de seguretat i, sobretot, ventilació dels espais. Ara bé, recomana sobretot que les persones amb símptomes, les que esperin resultats de la prova del coronavirus, les que hagin estat en contacte amb un positiu els darrers 14 dies i les que estiguin diagnosticades es mantinguin aïllades.

Sense restriccions a la mobilitat per l'Estat

Pel que fa la mobilitat a nivell de l'Estat, el ministeri de Sanitat no fa cap recomanació específica més enllà de recomanar, com a norma general, "evitar els viatges que no siguin estrictament necessaris". És a dir, no proposa mantenir els confinaments perimetrals entre comunitats, cosa que permetria reunir famílies repartides per diferents territoris de l'Estat. Ara bé, titlla d'"excepcionals" els moviments i recorda que cal fer-se una PCR per tornar a Espanya si es va a l'estranger en avió o vaixell, ja que des de dilluns ha entrat en vigor el nou protocol d'entrades a l'Estat.

En el cas dels estudiants universitaris que tornin a casa, se'ls recomana que "limitin les interaccions socials" els dies anterior a la reunió familiar i que extremin les mesures de protecció. Un cop a casa, que limitin contactes i que intentin interactuar sobretot a l'aire lliure i amb mascaretes.

No a les Cavalcades de Reis

El ministeri de Sanitat recomana evitar actes amb grans aglomeracions i per això proposa no celebrar Cavalcades de Reis ni esdeveniments similars. Si es fessin, proposa plantejar alternatives que garanteixin el compliment de les normes d'higiene i prevenció, com les "Cavalcades estàtiques" en llocs on es pugui controlar l'accés, com la que prepara Barcelona a l'espai del Fòrum.

Sí a la Sant Silvestre

Les curses típiques del Nadal, com la Sant Silvestre, sí que es podran fer sense problemes sempre que no coincideixin amb el toc de queda i es munti un protocol per disminuir el contacte entre corredors. Ara bé, es recomana que no tinguin públic.

Esdeveniments culturals

Sí a la cultura aquestes fetes mentre es mantingui la limitació d'aforament vigent a cada comunitat autònoma. Pel que fa a les exposicions típiques de Nadal, es demana que siguin sobretot a l'aire lliure.

No cantar a la missa de Nadal

Les misses es podran celebrar sempre que es mantingui l'aforament establert per cada comunitat. Ara bé, es demana sobretot que no es canti per evitar la propagació del virus i que s'utilitzin nadales gravades.

Promoure el comerç de proximitat

Pel que fa les compres nadalenques, es demana als ajuntaments que facin campanyes de promoció del comerç de proximitat per evitar aglomeracions en centres comercials i minimitzar la mobilitat. Es demana a la població que organitzi les compres amb antelació. Es podran organitzar mercats de Nadal amb restriccions d'aforament.

La gent gran podrà sortir de les residències

Es permet l'ampliació de les vistes amb motiu de les festes sempre que es mantinguin les mesures d'higiene i prevenció. Si una persona en surt per reunir-se amb la família, se li haurà de fer una prova de diagnòstic en tornar per evitar contagis.

Augment del transport públic

Es demana a les administracions que augmentin la freqüència de transport públic i a la població que camini o vagi en bicicleta per intentar que la gent es concentri a prop del seu domicili i no als centres neuràlgics de les ciutats.