Stop Mare Mortum diu que "les excuses" per no acollir refugiats "són salvables"

La plataforma Stop Mare Mortum, que va portar a la justícia l'incompliment de l'estat espanyol en l'acollida de refugiats, reclama que s'apliqui la sentència del Tribunal Suprem perquè "les excuses" per no acollir refugiats, que es qualifiquen de "partidistes", "són salvables". Per fer-ho, l'entitat ha posat com a exemple el seu projecte fet a Grècia –amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona– durant 11 mesos: entre principis de desembre del 2016 i finals d'octubre del 2017. Amb el projecte, que es va fer principalment a Atenes i Tessalònica, es van atendre 319 persones refugiades, de les quals 116 van acabar reubicades en algun país europeu.

"Necessitaven una protecció, amb vies legals i segures, per arribar a un país europeu d'acollida sense haver de tornar a recórrer, una vegada ja eren a Grècia, als traficants", explica un dels portaveus de Stop Mare Mortum, Toni Borrell. "Amb el projecte els vam donar una sortida. Més de 300 persones tenien la voluntat de venir a Espanya", afegeix una altra de les portaveus de la plataforma, Sònia Ros, que alerta que moltes de les persones refugiades pensaven que a l'estat espanyol no hi havia places: "Patien desinformació". L'entitat destaca que l'equip que treballava en el projecte els va fer entendre que hi havia "vies de sortida sense passar per les màfies".

Tot i això, pràcticament només una tercera part de les persones ateses per Stop Mare Mortum van ser reubicades. En aquest sentit, Ros assegura que hi havia "poc coneixement" per part del govern espanyol de com gestionar l'acollida –ni per saber identificar les persones refugiades–, mentre que les administracions locals i autonòmiques "hi estaven interessades". De fet, de les 116 persones reubicades, tan sols 13 van arribar a Espanya. La resta van acabar a Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Holanda, Irlanda, Portugal, Romania, Suècia i Suïssa. La plataforma recorda que el Suprem ha reconegut –amb la sentència– que l'estat espanyol només va oferir el 7% de les places d'acollida que li pertocaven segons l'acord de la Comissió Europea.

Crida al govern de Sánchez a ser "coherent"

L'entitat està a l'expectativa de veure com complirà el govern espanyol de Pedro Sánchez la sentència del Suprem –que condemna l'actuació de l'executiu de Mariano Rajoy–. Stop Mare Mortum apunta que l'estat espanyol té dos mesos per donar una resposta a la sentència. Malgrat tot, Borrell demana al govern de Sánchez que sigui "coherent" i no faci "el mateix que els seus predecessors".

El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, subratlla que el projecte de la plataforma visualitza que "la ciutadania s'organitza i demostra que es pot fer [l'acollida de refugiats]". Amb la sentència del Suprem, Asens assegura que ja no es es tracta "d'una qüestió moral, sinó legal".