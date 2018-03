El Suprem absol la noia condemnada per fer acudits sobre Carrero Blanco a Twitter

El Tribunal Suprem ha absolt Cassandra Vera, la noia de 21 anys condemnada a un any de presó per fer acudits sobre Carrero Blanco a Twitter. L'Audiència Nacional considerava que els 13 tuits de Vera constituïen una humiliació per a les víctimes de terrorisme. El Suprem diu que es tracta de comentaris de mal gust però creu que sancionar-los per la via penal és desproporcionat.

Els magistrats expliquen que tot i que socialment i fins i tot moralment és reprovable fer mofa d'una persona morta en un atemptat terrorista, no resulta proporcionat castigar aquests comentaris amb una sanció penal. A més, recorden que ja fa 44 anys de l'atemptat.

Vera s'ha mostrat satisfeta per la sentència a través de Twitter, assegura que s'acaba un "calvari judicial pel qual ningú hauria de passar" i ha recordat les condemnes recents del raper Valtonyc i d'altres usuaris de les xarxes socials.

Muy contenta a nivel personal por el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar.

Pero muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros.

Sigamos luchando por la libertad de expresión para todos. pic.twitter.com/AY7Rto84NE — Cassandra Vera (@kira_95) 1 de març de 2018

L'Audiència Nacional va dir que els tuits de la jove constituïen menyspreu, deshonra, descrèdit i burla per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars.