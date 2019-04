El Suprem veu agressió sexual i no abús en un altre cas de violació a Navarra

El Tribunal Suprem ha qualificat d'agressió sexual i no d'abús el delicte d'un home que va violar una dona al lavabo d'un bar d'Altsasu (Navarra), de manera que eleva de quatre a sis els anys de presó que li havia imposat el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat (TSJN). En una sentència, el Suprem ha considerat culpable d'agressió sexual amb penetració l'home, que va forçar la dona al lavabo del bar el febrer del 2016, perquè ha valorat que es van produir els elements de violència i intimidació que requereix aquest delicte. Així accepta el recurs de la víctima contra la sentència del TSJN, que va qualificar els fets d'abús sexual i va reduir de sis a quatre anys la pena de presó imposada per l'Audiència de Navarra, que havia reconegut un delicte d'agressió.

Precisament, el Suprem ha de resoldre el recurs de la Fiscalia contra la sentència del TSJN en un altre procediment sobre delictes sexuals: el de la Manada. En aquest cas, la Fiscalia demana que els cinc membres de la Manada siguin condemnats a 18 anys de presó per agressió sexual a una jove, pels fets que van passar durant els Sanfermines del 2016 a Pamplona. El TSJN, en una sentència amb dos vots discrepants, va confirmar la resolució dictada per l'Audiència de Navarra de nou anys de presó per als cinc acusats de la Manada per abús sexual.

En el cas dels fets d'Altsasu, el Suprem ha assegurat que no es pot mantenir, com fa la sentència del TSJN, que no hi hagi força i intimidació, ja que "la víctima es va veure forçada i atacada sexualment davant la seva clara i inequívoca negativa". La sentència del Suprem ha recordat que "el delicte d'agressió sexual requereix violència o intimidació, no que s'ocasionin lesions, però en aquest cas, a més, se n'han causat". També ha subratllat que la víctima ha seguit un tractament psicològic perquè ha patit símptomes d'ansietat i estrès posttraumàtic com a "conseqüència" dels fets.