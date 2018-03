El Suprem avala les ordres d'allunyament del metro als carteristes, per primer cop

El Tribunal Suprem fixa criteri en les condemnes als carteristes i avala les ordres d'allunyament del metro que s'imposen en els casos de lladres reincidents que han fet dels robatoris en aquest mitjà de transport la seva forma de vida. Aquest és el primer cop que l'alt tribunal discuteix aquesta mesura i decisió crea jurisprudència. La sentència tomba els recursos de dos condemnats pel robatori d'un mòbil a un turista a l'estació de metro d'Urquinaona de la línia 4, l'any 2016. Un d'ells acumulava 22 denuncies i nou detencions per furts; l'altre dues denúncies i set detencions.

La fiscalia dubtava que l'ordre d'allunyament es pogués aplicar més enllà de l'estació o de la línia on s'havia comès el furt. Considerava que una mesura més extensa "es traduïa en la impossibilitat de fer ús d'aquest mitjà de transport públic". Però el Suprem no hi està d'acord. "La pregunta 'on es va cometre el delicte?' pot contestar-se escuament amb quatre síl·labes distribuïdes en tres paraules: 'al metro'". Amb aquest argument els magistrats interpreten que el lloc de comissió del delicte no és la parada concreta sinó tota la xarxa.

El metro com a lloc de treball dels carteristes

El Suprem admet que els furts no impliquen una "perillositat" que motivi una ordre d'allunyament. En canvi argumenta que el fet que es tracti de delinqüents reincidents sí que justifica dictar una mesura d'aquest tipus perquè augmenta la gravetat del delicte. De fet, recorda que una de les carteristes que va recórrer la sentència de l'Audiència de Barcelona va reconèixer que "treballava" al metro mentre es defensava dient que no era la única que robava en aquest mitjà de transport.

Els magistrats insisteixen en la "reiterada presència dels acusats a la xarxa de metro, no només en dies laborables, el que suggereix una rutina en els desplaçaments", així com en la llarga llista d'antecedents que acumulaven. Recorden que un dels condemnats sumava 22 denúncies i nou detencions per furts i l'altre dues denúncies i set detencions.

La defensa de l'altre condemnat argumentava que no es podia dictar una ordre d'allunyament del metro per al seu client perquè no s'estava protegint una víctima concreta d'un delicte, sinó una "generalitat". També en aquest punt el Suprem desestima el recurs. Considera que en el cas dels delictes al metro es pot entendre "un col·lectiu difós com ara els usuaris del metro", com les víctimes potencials del delicte.

Per últim, el Suprem assegura que les ordres d'allunyament del metro no es poden considerar una mesura "desproporcionada", perquè el seu efecte és "molt menor del que comportaria una pena de presó més alta" pels condemnats.