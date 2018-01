El Suprem avala la web de delació dels Mossos, ja en desús

La web de delació que va crear el departament d'Interior dirigit per Felip Puig per identificar els presumptes autors de destrosses durant la vaga del 29 de març del 2012 no vulnerava cap dret fonamental. És el dictamen final del Tribunal Suprem després de cinc anys de recursos d'alguns dels activistes que van aparèixer fotografiats en la polèmica pàgina web, que la mateixa conselleria va desactivar al cap d'un mes.

Un dels vaguistes havia demandat la conselleria d'Interior per vulnerar el seu dret a la pròpia imatge i a la intimitat. El departament va desestimar la denúncia i tant l'Audiència de Barcelona com ara el Suprem han arxivat els recursos que havia presentat.

La sentència del Suprem recorda que la policia té la potestat de "practicar les diligències que consideri necessàries" per identificar l'autor d'un delicte, i que "habitualment difon la imatge de sospitosos" per buscar la col·laboració ciutadana en la investigació d'un cas.

A més, assegura que la web "complia amb els requisits" que estableix el Conveni Europeu de Drets Humans, segons el qual es pot considerar "legítim" i "proporcional" vulnerar el dret a la pròpia imatge i a la intimitat en favor d'un benefici general, que en aquest cas seria, segons el Suprem, esbrinar qui hi havia darrere d'uns "aldarulls que van generar una greu alarma social".

Segons els magistrats del Suprem, els Mossos van penjar les imatges dels manifestants després de constatar que era impossible identificar-los durant setmanes d'investigació perquè "molts d'ells anaven amb caputxes o es tapaven la cara". També es té en compte que la web va estar activa només un mes.