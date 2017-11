El Suprem confirma la primera condemna per un cas de tràfic il·legal d'òrgans humans

El Tribunal Suprem ha ratificat les penes de fins a set anys de presó per un delicte de tràfic il·legal d'òrgans principals humans imposades per l'Audiència de Barcelona als tres membres d'una família d'origen serbi afincada a Miami Platja, al Baix Camp, i a un amic. Tots ells van oferir 6.000 euros a un marroquí 'sense papers' i sense sostre pel trasplantament d'un dels seus ronyons a un dels condemnats, que estava malalt. Segons el Suprem, es tracta de la primera condemna que ha confirmat per un cas de tràfic il·legal d'òrgans. El tribunal destaca que el delicte de tràfic d'òrgans, que va ser introduït l'any 2010, "no tracta només de protegir la salut o la integritat física de les persones, sinó que l'objecte de protecció va més enllà; destinat a protegir la integritat física, per descomptat, però també les condicions de dignitat de les persones, evitant que les mateixes pels seus condicionaments econòmics puguin ser cosificades".

Afegeix que el mateix sistema de trasplantaments estableix un sistema altruista i solidari per a l'obtenció i distribució d'òrgans per al seu trasplantament a malalts que ho necessitin. El pare i els dos fills formarien part d'un conegut clan d'origen serbi establert al Camp de Tarragona i que es dedicaria a diversos delictes, com els robatoris en habitatges de luxe. L'acusat Tony R., a qui a finals d'octubre del 2014 se li va diagnosticar una hipertensió arterial maligna renal, va ser sotmès a diàlisi a Reus. Per poder ser atès per la sanitat pública es va fer passar pel seu germà, Django, també acusat, ja que el fill malalt no tenia la documentació en regla. Després de fer una sèrie de proves clíniques a l'hospital de Bellvitge, els metges van determinar que necessitava un trasplantament de ronyó, i una de les opcions que hi havia era la donació d'una persona viva.

A partir d'aquell moment van buscar un donant. Van localitzar un immigrant d'origen marroquí 'sense papers', que vivia en un habitatge ocupat amb altres sense sostre a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i que subsistia demanant almoina o feina a l'estació de tren. Li van oferir 6.000 euros per un dels seus ronyons. Les dues parts van tancar el tracte, i Toni R. i el donant, que tenia dificultats idiomàtiques, es van sotmetre a totes les proves i els tractaments que van ser necessaris fins a concloure que era factible portar a terme el trasplantament de ronyó. El donant era presentat com un amic de la família davant de les autoritats sanitàries i el quart acusat, d'origen marroquí, li feia de traductor i intèrpret en les visites mèdiques.

Va rebutjar l'oferta

Però davant el temor de les conseqüències de l'operació, el donant va decidir no continuar amb els tràmits i va rebutjar l'oferta quan ja estava en fase d'estudi clínic i a punt de firmar un acord davant de notari, motiu pel qual va ser portat el 24 d'abril del 2015 contra la seva voluntat a la casa de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, on vivia el pare del malalt. Allà dos dels processats i durant 15 o 20 minuts li van pegar per tot el cos, i el van insultar recriminant-li la seva decisió de no continuar amb el trasplantament. Els acusats van ser detinguts per la Policia Nacional espanyola el 27 d'abril del 2015.

El pare i cap del clan familiar va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona per un delicte de tràfic d'òrgans i també per coaccions, cosa per la qual en el seu cas la pena és de sis anys i mig de presó. El seu fill Django, a sis anys de presó per un delicte de tràfic d'òrgans i un altre delicte d'usurpació d'estat civil. La pena per al seu fill, Toni, el que necessitava el trasplantament, per aquests mateixos delictes és inferior -quatre anys i mig de presó- en aplicar un subtipus atenuat del delicte de tràfic d'òrgans per ser el receptor. Finalment, l'amic que va buscar el donant va ser condemnat a sis anys de presó per un delicte de tràfic d'òrgans.

El Suprem ha rebutjat la situació de necessitat al·legada pel condemnat malalt en un dels motius del seu recurs. Sobre això, afirma que va ser el sistema de salut pública el que va plantejar el "remei" a la seva malaltia amb el trasplantament. La sentència assenyala que tot i que el condemnat havia estat informat de l'existència del sistema públic de trasplantament, va decidir no seguir-lo i va buscar un òrgan d'una persona que per la seva necessitat econòmica accedia a la intervenció a canvi de diners.