El Suprem desestima un recurs de l'Ajuntament per registrar 'Barcelona' com a marca col·lectiva

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de l'Ajuntament de Barcelona per registrar el nom de la ciutat com a marca col·lectiva. El consistori havia recorregut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ja va denegar la possibilitat que es fes servir la nomenclatura 'Barcelona' amb aquesta finalitat.

En la mateixa línia que el TSJC, el Suprem considera que la marca 'Barcelona' no té un caràcter distintiu, perquè "impedeix que es compleixi la finalitat pròpia de les marques col·lectives, que és la d'identificar l'origen empresarial d'un producte o d'un servei associatiu".

Segons els magistrats, quan es tracta de marques col·lectives sol·licitades per institucions públiques -com en el cas del consistori barceloní- cal que permeti distingir la titularitat dels productes que s'ofereixen respecte de les empreses privades: "'Barcelona' no incorpora cap element distintiu que permeti al públic interessat distingir la titularitat dels productes o serveis davant dels d'altres empreses", conclou en la seva sentència el Suprem.